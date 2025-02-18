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Россия и США договорились подготовить почву для сотрудничества - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Россия и США договорились подготовить почву для сотрудничества
Россия и США договорились подготовить почву для сотрудничества - 18.02.2025, ПРАЙМ
Россия и США договорились подготовить почву для сотрудничества
США и Россия в ходе встречи в Эр-Рияде договорились о создании условий для будущего сотрудничества и инвестиций после урегулирования конфликта на Украине,... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T16:24+0300
2025-02-18T16:45+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 18 фев – ПРАЙМ. США и Россия в ходе встречи в Эр-Рияде договорились о создании условий для будущего сотрудничества и инвестиций после урегулирования конфликта на Украине, сообщила во вторник пресс-служба госдепартамента. "Мы договорились подготовить почву для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса и исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся в результате успешного завершения конфликта на Украине", – говорится в распространенном заявлении госдепа. Кроме того, стороны согласовали механизм консультаций, направленный на нормализацию работы дипломатических миссий обеих стран."Мы договорились установить консультационный механизм для решения проблем в двусторонних отношениях с целью предпринять необходимые шаги для нормализации работы наших дипломатических миссий", – отмечается в заявлении. Вместе с тем государственный секретарь США Марко Рубио сказал журналистам по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде, что завершение украинского конфликта создаст "исключительные возможности" для американо-российского сотрудничества в экономической и геополитической сферах."Существуют исключительные возможности для сотрудничества, если этот конфликт будет завершён на приемлемых условиях. Это откроет путь к партнёрству с Россией – как в геополитике, так и в экономике", – заявил госсекретарь.Также он подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта."Высокопоставленная группа, включающая экспертов по этим вопросам, начнёт взаимодействие с российской стороной для обсуждения параметров того, как может выглядеть окончание этого конфликта. Конечно, в этом процессе будут участвовать Украина, наши европейские партнёры и другие заинтересованные стороны, но в конечном итоге российская сторона будет незаменима", – отметил он.
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Экономика
16:24 18.02.2025 (обновлено: 16:45 18.02.2025)
 
Россия и США договорились подготовить почву для сотрудничества

Госдеп: РФ и США договорились подготовить почву для кооперации после конфликта

© fotolia.com / daboost" США Россия
 США Россия - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© fotolia.com / daboost
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ВАШИНГТОН, 18 фев – ПРАЙМ. США и Россия в ходе встречи в Эр-Рияде договорились о создании условий для будущего сотрудничества и инвестиций после урегулирования конфликта на Украине, сообщила во вторник пресс-служба госдепартамента.
"Мы договорились подготовить почву для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса и исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся в результате успешного завершения конфликта на Украине", – говорится в распространенном заявлении госдепа.
Кроме того, стороны согласовали механизм консультаций, направленный на нормализацию работы дипломатических миссий обеих стран.
"Мы договорились установить консультационный механизм для решения проблем в двусторонних отношениях с целью предпринять необходимые шаги для нормализации работы наших дипломатических миссий", – отмечается в заявлении.
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15:11
Вместе с тем государственный секретарь США Марко Рубио сказал журналистам по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде, что завершение украинского конфликта создаст "исключительные возможности" для американо-российского сотрудничества в экономической и геополитической сферах.
"Существуют исключительные возможности для сотрудничества, если этот конфликт будет завершён на приемлемых условиях. Это откроет путь к партнёрству с Россией – как в геополитике, так и в экономике", – заявил госсекретарь.
Также он подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта.
"Высокопоставленная группа, включающая экспертов по этим вопросам, начнёт взаимодействие с российской стороной для обсуждения параметров того, как может выглядеть окончание этого конфликта. Конечно, в этом процессе будут участвовать Украина, наши европейские партнёры и другие заинтересованные стороны, но в конечном итоге российская сторона будет незаменима", – отметил он.
 
Экономика
 
 
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