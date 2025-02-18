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Выдача новых кредитных карт в России снизилась на 18%
Выдача новых кредитных карт в России снизилась на 18% - 18.02.2025, ПРАЙМ
Выдача новых кредитных карт в России снизилась на 18%
Выдача новых кредитных карт в России снизилась в январе по отношению к декабрю прошлого года на 18,1%, до 1,06 миллиона карт, сообщается в пресс-релизе... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T13:25+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Выдача новых кредитных карт в России снизилась в январе по отношению к декабрю прошлого года на 18,1%, до 1,06 миллиона карт, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), выдача новых кредитных карт в январе 2025 года сократилась на 18,1% по сравнению с декабрем прошлого года и составила 1,06 миллиона единиц (в декабре 2024 года - 1,29 миллиона единиц)", - сообщается в пресс-релизе. Отмечается также, что объем лимитов по кредитным картам сократился на 11,3% и составил 174,1 миллиарда рублей. В региональном разрезе наибольшее количество кредитных карт было выдано в Москве (73,8 тысячи), Московской области (57,2 тысячи), Краснодарском крае (45,7 тысячи), Санкт-Петербурге (40,4 тысячи) и Ростовской области (39,3 тысячи). При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт (среди 30 лидеров по выдаче) в январе по сравнению с декабрём была зафиксирована в Ростовской области (-22,2%), Москве (-21,7%), Санкт-Петербурге (-21%), а также Тульской области (-19,9%) и Приморском крае (-19,8%). "Выдача новых кредитных карт сокращается восьмой месяц подряд. Сложившаяся тенденция объясняется жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Соответственно, банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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финансы, банки, нбки, россия, алексей волков
Экономика, Финансы, Банки, НБКИ, РОССИЯ, Алексей Волков
Выдача новых кредитных карт в России снизилась на 18%
НБКИ: выдача новых кредитных карт в России снизилась в январе к декабрю на 18%
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Выдача новых кредитных карт в России снизилась в январе по отношению к декабрю прошлого года на 18,1%, до 1,06 миллиона карт, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), выдача новых кредитных карт в январе 2025 года сократилась на 18,1% по сравнению с декабрем прошлого года и составила 1,06 миллиона единиц (в декабре 2024 года - 1,29 миллиона единиц)", - сообщается в пресс-релизе.
Отмечается также, что объем лимитов по кредитным картам сократился на 11,3% и составил 174,1 миллиарда рублей.
В региональном разрезе наибольшее количество кредитных карт было выдано в Москве (73,8 тысячи), Московской области (57,2 тысячи), Краснодарском крае (45,7 тысячи), Санкт-Петербурге (40,4 тысячи) и Ростовской области (39,3 тысячи).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт (среди 30 лидеров по выдаче) в январе по сравнению с декабрём была зафиксирована в Ростовской области (-22,2%), Москве (-21,7%), Санкт-Петербурге (-21%), а также Тульской области (-19,9%) и Приморском крае (-19,8%).
"Выдача новых кредитных карт сокращается восьмой месяц подряд. Сложившаяся тенденция объясняется жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Соответственно, банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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