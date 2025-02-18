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Экс-министр экономики Молдавии прогнозирует экономический крах страны

Экс-министр экономики Молдавии прогнозирует экономический крах страны - 18.02.2025, ПРАЙМ

Экс-министр экономики Молдавии прогнозирует экономический крах страны

Молдавия сталкивается с тяжелой экономической ситуацией и рискует не справиться с погашением всех взятых кредитов. Об этом предупредил бывший министр экономики... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T14:11+0300

2025-02-18T14:11+0300

2025-02-18T14:11+0300

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КИШИНЕВ, 18 фев - ПРАЙМ. Молдавия сталкивается с тяжелой экономической ситуацией и рискует не справиться с погашением всех взятых кредитов. Об этом предупредил бывший министр экономики страны Октавиан Калмык. Согласно данным Национального бюро статистики Молдавии, внешний государственный долг в декабре 2024 года впервые в истории превысил 4 миллиарда долларов, достигнув отметки в 4,19 миллиарда долларов."Самый большой риск заключается в том, что однажды придут внешние кредиторы и отберут компании, землю или другие активы, поскольку у нас не будет ничего, чтобы обеспечить взятые кредиты", - прокомментировал ситуацию Калмык во вторник в эфире телеканала GRT.Он отметил, что власти используют кредиты для покрытия дефицита государственного бюджета."Молдавия находится в нестабильной экономической ситуации, характеризующейся значительным внешним долгом и бюджетным дефицитом, который оказывает давление на государственный бюджет", - заявил бывший министр, а также подчеркнул, что такие риски будут сохраняться еще долгий период времени.Экономика Молдавии уже несколько лет находится в состоянии кризиса. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось стабилизировать ситуацию, и в декабре 2024 года годовая инфляция составила 7%. Однако в 2025 году, в связи с ростом цен на энергоресурсы, экономика вновь столкнулась с кризисными явлениями.

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молдавия, кишинев, финансы, банки