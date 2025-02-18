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В "Россети" посчитали ущерб от "черных" криптомайнеров

В "Россети" посчитали ущерб от "черных" криптомайнеров - 18.02.2025, ПРАЙМ

В "Россети" посчитали ущерб от "черных" криптомайнеров

Ущерб группы "Россети" от "черных" криптомайнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в прошлом году, всего было пресечено 130 случаев незаконного присоединения к... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T11:24+0300

2025-02-18T11:24+0300

2025-02-18T11:24+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Ущерб группы "Россети" от "черных" криптомайнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в прошлом году, всего было пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям, сообщили в компании. "Ущерб группы "Россети" от "черных" майнеров превысил 1,3 миллиарда рублей в 2024 году. Пресечено 130 случаев незаконного присоединения к сетям и неучтенного потребления. Материалы преданы в правоохранительные органы. Возбуждено более 40 уголовных дел по статьям УК РФ, предусматривающим наказание с реальным сроком лишения свободы", - сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

https://1prime.ru/20250211/shtraf-854851109.html

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финансы, бизнес, россети