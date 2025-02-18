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Кандидат в канцлеры ФРГ предрек Европе новый кризис суверенного долга

Кандидат в канцлеры ФРГ предрек Европе новый кризис суверенного долга - 18.02.2025, ПРАЙМ

Кандидат в канцлеры ФРГ предрек Европе новый кризис суверенного долга

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц считает, что на Европу | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T09:25+0300

2025-02-18T09:25+0300

2025-02-18T09:25+0300

экономика

германия

европа

финансы

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц считает, что на Европу надвигается новый финансовый кризис, отметив, что это будет кризис суверенного долга. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и Левой партии (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг по-прежнему могла бы пройти и партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватило бы для этого 1%. "Мы не можем быть настолько беззаботными с нашими государственными финансами, как, возможно, некоторые другие - и даже в отношении других я начинаю сильно беспокоиться... Следующий финансовый кризис определенно надвигается... Это будет кризис суверенного долга. Мы не знаем, когда он придет. Мы не знаем, откуда он придет, но он придет", - заявил Мерц в интервью европейскому изданию газеты Politico. Он не исключил реформы системы сдерживания, но считает, что в первую очередь нужны структурные реформы, в том числе в области расходов на беженцев и пособий по безработице. Для Мерца при определении степени свободы действий в отношении расходов "ключевой ответ" на все вопросы - это экономический рост, заявил он изданию. Кроме того, кандидат выступил против нового срока члена партии "Зеленых" Роберта Хабека на посту министра экономики в будущем правительстве и продолжения его экономической политики. Мерц также считает "ошибочным" объединение экономики и климата в рамках одного министерства. Кроме того, кандидат от ХДС заявил, что число прибывающих в Германию мигрантов должно быть "быстро" сокращено, и выступил за задержание просителей убежища, которых немецкие власти сочтут потенциально опасными, возобновление депортаций в страны, с которыми ФРГ не сотрудничает, а также заключение миграционных соглашений с другими государствами, пишет издание.

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германия, европа, финансы