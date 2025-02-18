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Специалисты представят оценку ущерба объектам КТК после атаки БПЛА - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Специалисты представят оценку ущерба объектам КТК после атаки БПЛА
Специалисты представят оценку ущерба объектам КТК после атаки БПЛА - 18.02.2025, ПРАЙМ
Специалисты представят оценку ущерба объектам КТК после атаки БПЛА
Специалисты должны в кратчайший срок представить конкретизированную оценку ущерба и сроки восстановления объектов "Каспийского трубопроводного консорциума"... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T13:22+0300
2025-02-18T13:22+0300
ктк
россия
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Специалисты должны в кратчайший срок представить конкретизированную оценку ущерба и сроки восстановления объектов "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) после атаки БПЛА по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская". Об этом говорится в сообщении компании."Группа руководства КТК подробно осмотрела территорию НПС "Кропоткинская". В обходе приняли участие профильные специалисты, которым поставлена задача в кратчайший срок представить конкретизированную оценку ущерба и возможные сроки восстановления работоспособности всех подобъектов станции", - сообщила компания во вторник.НПС Кропоткинская получила серьезные повреждения и требует 1,5-2 месяца на восстановление. Через станцию прокачивается нефть из Казахстана, поэтому прогнозируется снижение примерно на 30% объемов перекачки нефти.
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ктк, россия
КТК, РОССИЯ
13:22 18.02.2025
 
Специалисты представят оценку ущерба объектам КТК после атаки БПЛА

Специалисты вскоре представят оценку ущерба объектам КТК после атаки БПЛА

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р).
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р). - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Специалисты должны в кратчайший срок представить конкретизированную оценку ущерба и сроки восстановления объектов "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) после атаки БПЛА по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская". Об этом говорится в сообщении компании.
"Группа руководства КТК подробно осмотрела территорию НПС "Кропоткинская". В обходе приняли участие профильные специалисты, которым поставлена задача в кратчайший срок представить конкретизированную оценку ущерба и возможные сроки восстановления работоспособности всех подобъектов станции", - сообщила компания во вторник.
НПС Кропоткинская получила серьезные повреждения и требует 1,5-2 месяца на восстановление. Через станцию прокачивается нефть из Казахстана, поэтому прогнозируется снижение примерно на 30% объемов перекачки нефти.
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