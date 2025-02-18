https://1prime.ru/20250218/ktk-855030640.html

Специалисты представят оценку ущерба объектам КТК после атаки БПЛА

Специалисты представят оценку ущерба объектам КТК после атаки БПЛА - 18.02.2025, ПРАЙМ

Специалисты представят оценку ущерба объектам КТК после атаки БПЛА

Специалисты должны в кратчайший срок представить конкретизированную оценку ущерба и сроки восстановления объектов "Каспийского трубопроводного консорциума"... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T13:22+0300

2025-02-18T13:22+0300

2025-02-18T13:22+0300

ктк

россия

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Специалисты должны в кратчайший срок представить конкретизированную оценку ущерба и сроки восстановления объектов "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) после атаки БПЛА по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская". Об этом говорится в сообщении компании."Группа руководства КТК подробно осмотрела территорию НПС "Кропоткинская". В обходе приняли участие профильные специалисты, которым поставлена задача в кратчайший срок представить конкретизированную оценку ущерба и возможные сроки восстановления работоспособности всех подобъектов станции", - сообщила компания во вторник.НПС Кропоткинская получила серьезные повреждения и требует 1,5-2 месяца на восстановление. Через станцию прокачивается нефть из Казахстана, поэтому прогнозируется снижение примерно на 30% объемов перекачки нефти.

https://1prime.ru/20250218/medvedev-855020937.html

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ктк, россия