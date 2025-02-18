https://1prime.ru/20250218/ktk-855042826.html
Прокачка нефти по КТК упала на 30-40% после атаки БПЛА ВСУ, сообщил Новак
Прокачка нефти по КТК упала на 30-40% после атаки БПЛА ВСУ, сообщил Новак - 18.02.2025, ПРАЙМ
Прокачка нефти по КТК упала на 30-40% после атаки БПЛА ВСУ, сообщил Новак
Объемы прокачки нефти по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) снизились на 30-40% после атаки украинских БПЛА на подстанцию "Кропоткинская",... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T19:39+0300
2025-02-18T19:39+0300
2025-02-18T19:44+0300
экономика
александр новак
ктк
прокачка нефти
всу
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Объемы прокачки нефти по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) снизились на 30-40% после атаки украинских БПЛА на подстанцию "Кропоткинская", работа по восстановлению займет много времени, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. "В результате атаки повреждено оборудование энергетическое, газотурбинная установка. В результате включения резервной схемы прокачки, минуя "Кропоткинскую" перекачивающую станцию, мы видим снижение объемов перекачки примерно на 30-40% по отношению к тому уровню, который был до атаки беспилотников", – сказал Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Вице-премьер уточнил, что предстоит большая работа по восстановлению данного объекта, поскольку там использовалось энергетическое оборудование западных стран. "Достаточно длительный период потребуется для восстановления, и объемы прокачки нефти будут уменьшены", – добавил он.КТК в настоящий момент оценивает ущерб, полученный в результате атаки БПЛА Украины на нефтеперекачивающую станцию, устранение последствий займет как минимум несколько месяцев, заявил Новак."Сейчас происходит оценка, этим занимается как раз компания "Каспийский трубопроводный консорциум". Это несколько месяцев как минимум, по предварительной оценке, которую мы получили", - сказал вице-премьер.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, которые, помимо взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами. Как позднее заявили в "Транснефти", беспилотниками управляли "подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования".
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александр новак, ктк, прокачка нефти, всу
Экономика, Александр Новак, КТК, прокачка нефти, ВСУ
Прокачка нефти по КТК упала на 30-40% после атаки БПЛА ВСУ, сообщил Новак
Новак: объем прокачки нефти по КТК упала на 30-40% после атаки БПЛА Украины
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Объемы прокачки нефти по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) снизились на 30-40% после атаки украинских БПЛА на подстанцию "Кропоткинская", работа по восстановлению займет много времени, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами.
"В результате атаки повреждено оборудование энергетическое, газотурбинная установка. В результате включения резервной схемы прокачки, минуя "Кропоткинскую" перекачивающую станцию, мы видим снижение объемов перекачки примерно на 30-40% по отношению к тому уровню, который был до атаки беспилотников", – сказал Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Вице-премьер уточнил, что предстоит большая работа по восстановлению данного объекта, поскольку там использовалось энергетическое оборудование западных стран.
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"Достаточно длительный период потребуется для восстановления, и объемы прокачки нефти будут уменьшены", – добавил он.
КТК в настоящий момент оценивает ущерб, полученный в результате атаки БПЛА Украины на нефтеперекачивающую станцию, устранение последствий займет как минимум несколько месяцев, заявил Новак.
"Сейчас происходит оценка, этим занимается как раз компания "Каспийский трубопроводный консорциум". Это несколько месяцев как минимум, по предварительной оценке, которую мы получили", - сказал вице-премьер.
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в понедельник подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, которые, помимо взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами. Как позднее заявили в "Транснефти", беспилотниками управляли "подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования".