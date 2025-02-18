https://1prime.ru/20250218/kukuruza-855041493.html

Цены на кукурузу достигли максимума с осени 2023 года

Цены на кукурузу достигли максимума с осени 2023 года - 18.02.2025, ПРАЙМ

Цены на кукурузу достигли максимума с осени 2023 года

Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго в США поднялась выше 5 долларов за бушель впервые с октября 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T18:27+0300

2025-02-18T18:27+0300

2025-02-18T18:28+0300

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кукуруза

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго в США поднялась выше 5 долларов за бушель впервые с октября 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.11 мск стоимость мартовских фьючерсов на кукурузу росла на 0,42% - до 4,981 доллара за бушель. А максимально в ходе торгов показатель достиг 5,019 доллара, поднявшись выше психологической отметки в 5 долларов впервые с октября 2023 года. С начала февраля цена поднялась уже более чем на 3%, что может стать четвертым месяцем роста подряд. С конца октября прошлого года стоимость кукурузы выросла суммарно уже более чем на 20% примерно с 4,1 доллара.

https://1prime.ru/20250217/pshenitsa-854992997.html

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цены, кукуруза