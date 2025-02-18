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Фон дер Ляйен и Кошта обсудят в Брюсселе ситуацию на Украине

Фон дер Ляйен и Кошта обсудят в Брюсселе ситуацию на Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен и Кошта обсудят в Брюсселе ситуацию на Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта проведут во вторник утром в Брюсселе встречи со спецпосланником президента США... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T00:24+0300

2025-02-18T00:24+0300

2025-02-18T00:24+0300

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БРЮССЕЛЬ, 18 фев - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта проведут во вторник утром в Брюсселе встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом. Фон дер Ляйен ранее перенесла свою встречу с американским посланником с понедельника на вторник, поскольку хотела вначале обсудить текущую ситуацию по Украине с рядом европейских лидеров, которых в понедельник собрал в Париже президент Франции Эмануэль Макрон. Как заявил по итогам саммита ряда европейских лидеров премьер-министр Польши Дональд Туск, никаких решений на этой встрече принято не было, участники лишь констатировали, что необходимо "тесное сотрудничество" по украинскому вопросу. В то же время фон дер Ляйен написала в соцсети X, что мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности. "Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через стойкость. Мир, уважающий ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности", - заявила глава ЕК. Она также добавила, что Европа продолжает оказывать Киеву "свою часть" военной поддержки в полном объеме и думает над укреплением собственной обороны. Аналогичный пост опубликовал после встречи в Париже и глава Евросовета Антониу Кошта. Он проведет беседу с Келлогом во вторник в 10.00 по времени Брюсселя (12.00 мск). Кошта ранее на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что прочный мир на Украине - это "не просто прекращение огня", а ЕС готов взять на себя ответственность и рассчитывает на участие в урегулировании. В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в Париже заявил, что Европа "готова и желает активизироваться и играть лидирующую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине". В соцсети Х Рютте отметил, что "детали надо будет урегулировать, но обязательства очевидны" Генсек НАТО, в отличие от Фон дер Ляйен и Кошты, провел встречу со спецпосланником Трампа Китом Келлогом еще в понедельник. По ее итогам он заявил, что Келлог обсудил с представителями стран альянса в Североатлантическом совете мирное урегулирование, чтобы положить конец конфликту. Примечательно, что пресс-служба НАТО по итогам встречи Келлога с Рютте и постпредами стран блока выпустила пресс-релиз, в котором ни разу не назвала происходящее на Украине "российской агрессией", заменив это традиционное для Запада определение на нейтральное выражение "украинский конфликт". В альянсе отметили, что Келлог призвал союзников "быть активнее" в вопросе урегулирования. Ранее генсек НАТО на полях Мюнхенской конференции по безопасности неожиданно для всех заявил, что европейцам пора "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать предлагать идеи по урегулированию. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Ушаков рассказал, что президент России поставил перед делегацией три задачи: "переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров по Украине и также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне". Агентство Блумберг передавало в воскресенье со ссылкой на источники, что администрация президента США якобы планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля. Ранее Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее передавало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Путин в январе во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, общество , украина, сша, европа, кит келлог, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, нато, евросовет, ек