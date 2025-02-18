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Макрон провел переговоры с Трампом и Зеленским - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Макрон провел переговоры с Трампом и Зеленским
Макрон провел переговоры с Трампом и Зеленским - 18.02.2025, ПРАЙМ
Макрон провел переговоры с Трампом и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел беседы с президентом США Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T03:13+0300
2025-02-18T03:13+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел беседы с президентом США Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским. "После встречи нескольких европейских лидеров я только что поговорил с президентом Трампом, а затем с... Зеленским", - написал Макрон в своем аккаунте в социальной сети Х. Он также заявил, что европейцы, американцы и украинцы будут работать вместе над долгосрочным миром, добавив, что с этой целью европейцы хотят ускорить реализацию собственной повестки по суверенитету, безопасности и конкурентоспособности. В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Ушаков рассказал, что президент России поставил перед делегацией три задачи: "переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров по Украине и также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне".
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общество , мировая экономика, сша, украина, москва, эммануэль макрон, дональд трамп, дмитрий песков, евросовет, нато
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, МОСКВА, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Евросовет, НАТО
03:13 18.02.2025
 
Макрон провел переговоры с Трампом и Зеленским

Макрон сообщил, что провел переговоры с Трампом и Зеленским

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел беседы с президентом США Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским.
"После встречи нескольких европейских лидеров я только что поговорил с президентом Трампом, а затем с... Зеленским", - написал Макрон в своем аккаунте в социальной сети Х.
Он также заявил, что европейцы, американцы и украинцы будут работать вместе над долгосрочным миром, добавив, что с этой целью европейцы хотят ускорить реализацию собственной повестки по суверенитету, безопасности и конкурентоспособности.
В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Ушаков рассказал, что президент России поставил перед делегацией три задачи: "переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров по Украине и также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне".
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАМОСКВАЭммануэль МакронДональд ТрампДмитрий ПесковЕвросоветНАТО
 
 
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