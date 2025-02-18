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Маск представил новую модель ИИ-сервиса Grok - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Маск представил новую модель ИИ-сервиса Grok
Маск представил новую модель ИИ-сервиса Grok - 18.02.2025, ПРАЙМ
Маск представил новую модель ИИ-сервиса Grok
Американский предприниматель Илон Маск представил новую версию сервиса искусственного интеллекта (ИИ) Grok своей компании xAI - Grok 3, сообщает агентство... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T12:54+0300
2025-02-18T12:54+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск представил новую версию сервиса искусственного интеллекта (ИИ) Grok своей компании xAI - Grok 3, сообщает агентство Блумберг. "Стартап Илона Маска по разработке искусственного интеллекта xAI продемонстрировал обновленную модель Grok 3, представив версию технологии чат-ботов, которую миллиардер назвал "самым умным искусственным интеллектом на Земле", - говорится в материале агентства. Согласно бенчмаркам, оценивающим способности ИИ-моделей в области математики, естественных наук и программирования, Grok 3 превосходит Google Gemini от Alphabet Inc., модель DeepSeek V3, Claude от Anthropic, а также GPT-4o от OpenAI, отмечает агентство, ссылаясь на слова представителей компании в прямом эфире. Как добавил Илон Маск, вычислительные мощности новейшей модели, прошедшей предварительную подготовку в начале января, превосходят предшествующую версию более чем в 10 раз. Компания также представила "умную" поисковую систему Deepsearch для Grok 3, которая предназначена для поиска информации, выработки творческих идей и анализа данных. Это "размышляющая" система, которая демонстрирует процесс обработки запроса пользователя и формирования ответа. В xAI также заявили о скором выпуске голосового чат-бота. Блумберг добавляет, что модель Grok 3 доступна для владельцев Premium+ в соцсети X. При этом компания запускает новую подписку - SuperGrok - для мобильного приложения чат-бота и веб-сайта Grok. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, а также в Великобритании и других странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.
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технологии, сша
Технологии, США
12:54 18.02.2025
 
Маск представил новую модель ИИ-сервиса Grok

Bloomberg: Маск представил новую модель ИИ-сервиса Grok

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск представил новую версию сервиса искусственного интеллекта (ИИ) Grok своей компании xAI - Grok 3, сообщает агентство Блумберг.
"Стартап Илона Маска по разработке искусственного интеллекта xAI продемонстрировал обновленную модель Grok 3, представив версию технологии чат-ботов, которую миллиардер назвал "самым умным искусственным интеллектом на Земле", - говорится в материале агентства.
Согласно бенчмаркам, оценивающим способности ИИ-моделей в области математики, естественных наук и программирования, Grok 3 превосходит Google Gemini от Alphabet Inc., модель DeepSeek V3, Claude от Anthropic, а также GPT-4o от OpenAI, отмечает агентство, ссылаясь на слова представителей компании в прямом эфире. Как добавил Илон Маск, вычислительные мощности новейшей модели, прошедшей предварительную подготовку в начале января, превосходят предшествующую версию более чем в 10 раз.
Компания также представила "умную" поисковую систему Deepsearch для Grok 3, которая предназначена для поиска информации, выработки творческих идей и анализа данных. Это "размышляющая" система, которая демонстрирует процесс обработки запроса пользователя и формирования ответа. В xAI также заявили о скором выпуске голосового чат-бота.
Блумберг добавляет, что модель Grok 3 доступна для владельцев Premium+ в соцсети X. При этом компания запускает новую подписку - SuperGrok - для мобильного приложения чат-бота и веб-сайта Grok.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, а также в Великобритании и других странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
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ТехнологииСША
 
 
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