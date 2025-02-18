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Госдума приняла закон о продлении программы материнского капитала
Госдума приняла закон о продлении программы материнского капитала - 18.02.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о продлении программы материнского капитала
Государственная Дума на пленарном заседании одобрила закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T14:48+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Государственная Дума на пленарном заседании одобрила закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.До принятия нового закона срок действия программы материнского капитала истекал 31 декабря 2026 года. Законопроект о продлении программы был внесен в Госдуму правительством РФ 19 декабря 2024 года.Согласно пояснительной записке к законопроекту, правительство РФ прогнозирует, что в период с 2027 по 2030 год около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал. Кабмин также оценивает необходимые затраты на реализацию программы в этот период примерно в 2,8 триллиона рублей.Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже подчеркивал необходимость завершения законодательного обеспечения задач, поставленных президентом РФ Федеральному Собранию. Он указывал на недоработки министерства труда и социальной защиты и министерства экономического развития в этой области и призывал ускорить внесение необходимых законопроектов, включая продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Володин также призывал профильные комитеты ГД активизировать работу, подчеркивая важность выполнения послания президента Федеральному Собранию для достижения поставленных целей.Ранее Володин отмечал, что, несмотря на внешние вызовы, угрозы и западные санкции, государство не только выполняет все обязательства, но и реализует дополнительные меры поддержки граждан.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Федеральное собрание, Госдума, Дума
Госдума приняла закон о продлении программы материнского капитала
Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Государственная Дума на пленарном заседании одобрила закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.
До принятия нового закона срок действия программы материнского капитала истекал 31 декабря 2026 года. Законопроект о продлении программы был внесен в Госдуму правительством РФ 19 декабря 2024 года.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, правительство РФ прогнозирует, что в период с 2027 по 2030 год около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал. Кабмин также оценивает необходимые затраты на реализацию программы в этот период примерно в 2,8 триллиона рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже подчеркивал необходимость завершения законодательного обеспечения задач, поставленных президентом РФ Федеральному Собранию. Он указывал на недоработки министерства труда и социальной защиты и министерства экономического развития в этой области и призывал ускорить внесение необходимых законопроектов, включая продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Володин также призывал профильные комитеты ГД активизировать работу, подчеркивая важность выполнения послания президента Федеральному Собранию для достижения поставленных целей.
Ранее Володин отмечал, что, несмотря на внешние вызовы, угрозы и западные санкции, государство не только выполняет все обязательства, но и реализует дополнительные меры поддержки граждан.
В Госдуме рассмотрят проект о продлении программы маткапитала