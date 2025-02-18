https://1prime.ru/20250218/mayning-855044195.html
РФ теряет преимущества в отрасли промышленного майнинга, считают эксперты
РФ теряет преимущества в отрасли промышленного майнинга, считают эксперты - 18.02.2025, ПРАЙМ
РФ теряет преимущества в отрасли промышленного майнинга, считают эксперты
Россия теряет конкурентные преимущества в отрасли промышленного майнинга за счет роста стоимости электроэнергии, заявил "Прайму" владелец и генеральный директор | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T21:16+0300
2025-02-18T21:16+0300
2025-02-18T21:18+0300
экономика
россия
промышленный майнинг
преимущество
bitriver
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Россия теряет конкурентные преимущества в отрасли промышленного майнинга за счет роста стоимости электроэнергии, заявил "Прайму" владелец и генеральный директор компании BitRiver Игорь Рунец. Согласно проведенному анализу BitRiver финансовых отчетов публичных американских промышленных майнеров, они предлагают услуги с учетом стоимости электроэнергии от 3 центов за кВтч, порядка 2,8 рублей по курсу на 18 февраля. В частности, одни из самых низких показателей имеют компании Riot Platforms и IREN (3,1 цент и 3 цента за кВтч соответственно). Такие публичные майнеры, как MARA и Core Scientific отчитываются о ценах в 4, 4,2 и 4,4 цента за кВтч соответственно. В январе 2025 года в большинстве регионов России, в которых сконцентрированы мощности промышленного майнинга, цена на электроэнергию достигла почти 5 центов. По информации американских СМИ, доля США в хешрейте биткоина достигла рекордных 29%, показав рост практически в 1,5 раза за последний год. Для сохранения и повышения конкурентоспособности российского майнинга в мировых масштабах вопрос стоимости электроэнергии остается крайне важным. Это связано с санкционным давлением, удорожанием ввода новых генераций, в результате инвестиционная составляющая падает в тариф. Поэтому стоимость сетевой электроэнергии становится значительно выше адекватных уровней. Поэтому необходимо вводить новые генерирующие мощности. Помимо цен на электроэнергию у американских публичных компаний отрасли есть доступ рынку капитала ниже уровня процентной ставки ФРС США. Для успешной конкуренции с американскими компаниями в России стоимость электроэнергии должна быть заметно ниже. При сложившейся рыночной конъюнктуре доля публичных промышленных майнеров из США продолжит расти.
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россия, промышленный майнинг, преимущество, bitriver, экспертное мнение
Экономика, РОССИЯ, промышленный майнинг, Преимущество, BitRiver, экспертное мнение
РФ теряет преимущества в отрасли промышленного майнинга, считают эксперты
BitRiver: РФ теряет конкурентные преимущества в отрасли промышленного майнинга
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Россия теряет конкурентные преимущества в отрасли промышленного майнинга за счет роста стоимости электроэнергии, заявил "Прайму" владелец и генеральный директор компании BitRiver Игорь Рунец.
Согласно проведенному анализу BitRiver финансовых отчетов публичных американских промышленных майнеров, они предлагают услуги с учетом стоимости электроэнергии от 3 центов за кВтч, порядка 2,8 рублей по курсу на 18 февраля.
В частности, одни из самых низких показателей имеют компании Riot Platforms и IREN (3,1 цент и 3 цента за кВтч соответственно). Такие публичные майнеры, как MARA и Core Scientific отчитываются о ценах в 4, 4,2 и 4,4 цента за кВтч соответственно.
В январе 2025 года в большинстве регионов России, в которых сконцентрированы мощности промышленного майнинга, цена на электроэнергию достигла почти 5 центов.
Стоимость биткоина перешла к снижению
По информации американских СМИ, доля США в хешрейте биткоина достигла рекордных 29%, показав рост практически в 1,5 раза за последний год.
Для сохранения и повышения конкурентоспособности российского майнинга в мировых масштабах вопрос стоимости электроэнергии остается крайне важным. Это связано с санкционным давлением, удорожанием ввода новых генераций, в результате инвестиционная составляющая падает в тариф. Поэтому стоимость сетевой электроэнергии становится значительно выше адекватных уровней. Поэтому необходимо вводить новые генерирующие мощности.
Помимо цен на электроэнергию у американских публичных компаний отрасли есть доступ рынку капитала ниже уровня процентной ставки ФРС США. Для успешной конкуренции с американскими компаниями в России стоимость электроэнергии должна быть заметно ниже. При сложившейся рыночной конъюнктуре доля публичных промышленных майнеров из США продолжит расти.