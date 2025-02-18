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РФ теряет преимущества в отрасли промышленного майнинга, считают эксперты

РФ теряет преимущества в отрасли промышленного майнинга, считают эксперты - 18.02.2025, ПРАЙМ

РФ теряет преимущества в отрасли промышленного майнинга, считают эксперты

Россия теряет конкурентные преимущества в отрасли промышленного майнинга за счет роста стоимости электроэнергии, заявил "Прайму" владелец и генеральный директор | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T21:16+0300

2025-02-18T21:16+0300

2025-02-18T21:18+0300

экономика

россия

промышленный майнинг

преимущество

bitriver

экспертное мнение

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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Россия теряет конкурентные преимущества в отрасли промышленного майнинга за счет роста стоимости электроэнергии, заявил "Прайму" владелец и генеральный директор компании BitRiver Игорь Рунец. Согласно проведенному анализу BitRiver финансовых отчетов публичных американских промышленных майнеров, они предлагают услуги с учетом стоимости электроэнергии от 3 центов за кВтч, порядка 2,8 рублей по курсу на 18 февраля. В частности, одни из самых низких показателей имеют компании Riot Platforms и IREN (3,1 цент и 3 цента за кВтч соответственно). Такие публичные майнеры, как MARA и Core Scientific отчитываются о ценах в 4, 4,2 и 4,4 цента за кВтч соответственно. В январе 2025 года в большинстве регионов России, в которых сконцентрированы мощности промышленного майнинга, цена на электроэнергию достигла почти 5 центов. По информации американских СМИ, доля США в хешрейте биткоина достигла рекордных 29%, показав рост практически в 1,5 раза за последний год. Для сохранения и повышения конкурентоспособности российского майнинга в мировых масштабах вопрос стоимости электроэнергии остается крайне важным. Это связано с санкционным давлением, удорожанием ввода новых генераций, в результате инвестиционная составляющая падает в тариф. Поэтому стоимость сетевой электроэнергии становится значительно выше адекватных уровней. Поэтому необходимо вводить новые генерирующие мощности. Помимо цен на электроэнергию у американских публичных компаний отрасли есть доступ рынку капитала ниже уровня процентной ставки ФРС США. Для успешной конкуренции с американскими компаниями в России стоимость электроэнергии должна быть заметно ниже. При сложившейся рыночной конъюнктуре доля публичных промышленных майнеров из США продолжит расти.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленный майнинг, преимущество, bitriver, экспертное мнение