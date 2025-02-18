https://1prime.ru/20250218/mazut-855042563.html

Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря

Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря - 18.02.2025, ПРАЙМ

Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря

Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря после крушения танкеров. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T19:28+0300

2025-02-18T19:28+0300

2025-02-18T19:29+0300

происшествия

владимир путин

мазут

черное море

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря после крушения танкеров. "Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо поднять. Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://1prime.ru/20250207/mazut-854744247.html

черное море

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владимир путин, мазут, черное море