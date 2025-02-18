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Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря
Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря - 18.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря
Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря после крушения танкеров. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T19:28+0300
2025-02-18T19:28+0300
2025-02-18T19:29+0300
происшествия
владимир путин
мазут
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря после крушения танкеров. "Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо поднять. Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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владимир путин, мазут, черное море
Происшествия, Владимир Путин, мазут, Черное море
Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря
Путин поручил быстро поднять мазут со дна Черного моря после крушения танкеров
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря после крушения танкеров.
"Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо поднять. Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
МЧС сообщило о новых случая выброса мазута на побережье Черного моря
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.