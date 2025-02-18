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"Грузинская мечта" внесет в парламент законопроект об иноагентах
"Грузинская мечта" внесет в парламент законопроект об иноагентах - 18.02.2025, ПРАЙМ
"Грузинская мечта" внесет в парламент законопроект об иноагентах
Правящая партия "Грузинская мечта" внесет на текущей неделе в парламент на рассмотрение законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T00:00+0300
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ТБИЛИСИ, 17 фев - ПРАЙМ. Правящая партия "Грузинская мечта" внесет на текущей неделе в парламент на рассмотрение законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный американскому, заявил исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе.
Ранее в начале февраля в "Грузинской мечте" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act), чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении "закона о прозрачности иностранного влияния".
"На текущей неделе будет инициирован законопроект, аналогичный американскому "Фара" (Foreign Agents Registration Act, FARA - ред.), закон о прозрачности... Он будет слово в слово переведен с американского",- заявил Мдинарадзе на брифинге.
Власти Грузии ранее также приняли закон "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал этот закон и потребовал от Тбилиси отменить его, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
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общество , сша, грузия, тбилиси, ес
Экономика, Общество , США, ГРУЗИЯ, Тбилиси, ЕС
"Грузинская мечта" внесет в парламент законопроект об иноагентах
"Грузинская мечта" внесет в парламент законопроект о прозрачности иностранного влияния
ТБИЛИСИ, 17 фев - ПРАЙМ. Правящая партия "Грузинская мечта" внесет на текущей неделе в парламент на рассмотрение законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный американскому, заявил исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе.
Ранее в начале февраля в "Грузинской мечте" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act), чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении "закона о прозрачности иностранного влияния".
"На текущей неделе будет инициирован законопроект, аналогичный американскому "Фара" (Foreign Agents Registration Act, FARA - ред.), закон о прозрачности... Он будет слово в слово переведен с американского",- заявил Мдинарадзе на брифинге.
Власти Грузии ранее также приняли закон "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал этот закон и потребовал от Тбилиси отменить его, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.