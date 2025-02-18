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Медь продолжает дешеветь на этой неделе

Медь продолжает дешеветь на этой неделе - 18.02.2025, ПРАЙМ

Медь продолжает дешеветь на этой неделе

Стоимость меди во вторник снижается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T08:56+0300

2025-02-18T08:56+0300

2025-02-18T08:56+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник снижается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.47 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex падает в цене на 1,41%, до 4,5985 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,86%, до 9 395,5 доллара, алюминия выросла на 0,28%, до 2 645 долларов, стоимость цинка поднялась на 1,06%, до 2 872,5 доллара. На котировки металлов может влиять валютный рынок. Так, курс доллара к иене растёт сейчас на 0,4%, до 152,13 иены за доллар, а к европейской валюте он дорожает на 0,3%. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,3%, до 107,05 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте, что уменьшает спрос.

https://1prime.ru/20250217/med-854983071.html

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