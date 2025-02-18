https://1prime.ru/20250218/med-855020361.html
Медь продолжает дешеветь на этой неделе
Медь продолжает дешеветь на этой неделе - 18.02.2025, ПРАЙМ
Медь продолжает дешеветь на этой неделе
Стоимость меди во вторник снижается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T08:56+0300
2025-02-18T08:56+0300
2025-02-18T08:56+0300
экономика
рынки
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник снижается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.47 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex падает в цене на 1,41%, до 4,5985 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,86%, до 9 395,5 доллара, алюминия выросла на 0,28%, до 2 645 долларов, стоимость цинка поднялась на 1,06%, до 2 872,5 доллара. На котировки металлов может влиять валютный рынок. Так, курс доллара к иене растёт сейчас на 0,4%, до 152,13 иены за доллар, а к европейской валюте он дорожает на 0,3%. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,3%, до 107,05 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте, что уменьшает спрос.
https://1prime.ru/20250217/med-854983071.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги
Медь продолжает дешеветь на этой неделе
Медь дешевеет более чем на 1%
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник снижается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.47 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex падает в цене на 1,41%, до 4,5985 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,86%, до 9 395,5 доллара, алюминия выросла на 0,28%, до 2 645 долларов, стоимость цинка поднялась на 1,06%, до 2 872,5 доллара.
На котировки металлов может влиять валютный рынок. Так, курс доллара к иене растёт сейчас на 0,4%, до 152,13 иены за доллар, а к европейской валюте он дорожает на 0,3%. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,3%, до 107,05 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте, что уменьшает спрос.
Стоимость меди снижается на фоне опасений касательно торговой политики США