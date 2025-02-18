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Захарова рассказала об истерике у русофобов из-за контактов России и США

Захарова рассказала об истерике у русофобов из-за контактов России и США - 18.02.2025, ПРАЙМ

Захарова рассказала об истерике у русофобов из-за контактов России и США

Контакты между Москвой и Вашингтоном вызывают истерику и панику у евроатлантических русофобов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T13:29+0300

2025-02-18T13:29+0300

2025-02-18T13:29+0300

россия

сша

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Контакты между Москвой и Вашингтоном вызывают истерику и панику у евроатлантических русофобов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают настоящую истерику среди евроатлантических русофобов", - заметила дипломат в рамках брифинга.Она также подчеркнула, что такого рода контакты вызывают нервозность у недоброжелателей России.

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россия, сша, общество