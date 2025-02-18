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Захарова рассказала об истерике у русофобов из-за контактов России и США
Захарова рассказала об истерике у русофобов из-за контактов России и США - 18.02.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала об истерике у русофобов из-за контактов России и США
Контакты между Москвой и Вашингтоном вызывают истерику и панику у евроатлантических русофобов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T13:29+0300
2025-02-18T13:29+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Контакты между Москвой и Вашингтоном вызывают истерику и панику у евроатлантических русофобов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают настоящую истерику среди евроатлантических русофобов", - заметила дипломат в рамках брифинга.Она также подчеркнула, что такого рода контакты вызывают нервозность у недоброжелателей России.
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россия, сша, общество
Захарова рассказала об истерике у русофобов из-за контактов России и США
МИД: контакты России и США вызывают истерику среди евроатлантических русофобов
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Контакты между Москвой и Вашингтоном вызывают истерику и панику у евроатлантических русофобов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают настоящую истерику среди евроатлантических русофобов", - заметила дипломат в рамках брифинга.
Она также подчеркнула, что такого рода контакты вызывают нервозность у недоброжелателей России.
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