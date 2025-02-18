https://1prime.ru/20250218/minfin-855028865.html

Минфин не планирует менять основные параметры налоговой системы

Минфин не планирует менять основные параметры налоговой системы - 18.02.2025, ПРАЙМ

Минфин не планирует менять основные параметры налоговой системы

Минфин РФ не планирует корректировать основные параметры налоговой системы, в текущих экономических реалиях нет необходимости для внесения концептуальных... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T12:43+0300

2025-02-18T12:43+0300

2025-02-18T12:43+0300

экономика

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минфин

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует корректировать основные параметры налоговой системы, в текущих экономических реалиях нет необходимости для внесения концептуальных изменений в налоговую политику для формирования доходных источников бюджета, сообщает министерство. "У Минфина России нет планов по корректировке основных параметров налоговой системы. Сформированный в прошлом году бюджет на 2025-2027 годы предусматривает устойчивые источники финансирования всех расходных обязательств, которые обеспечивают сбалансированность бюджетной системы. В текущих экономических реалиях нет никакой необходимости для внесения концептуальных изменений в налоговую политику для формирования доходных источников бюджета", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Накануне в ходе Налогового форума в рамках Недели российского бизнеса глава департамента налоговой политики Минфина Данил Волков сказал, что ведомство в проведении налоговой политики будет ориентироваться на поручение президента РФ Владимира Путина, а именно на обеспечение стабильных и предсказуемых условий для бизнеса в рамках тех налоговых изменений, которое заработали с начала 2025 года. Глава департамента тогда отметил, что налоговая политика - это не самостоятельная эфемерная субстанция, это неотъемлемая часть общей государственной политики. По его словам, как показала практика последних лет, в налоговой политике в том числе реализуются мероприятия, которые исходят из тех вызовов, а иногда и угроз, стоящих перед страной. "В то же время мы прекрасно понимаем, что реалии текущего момента будут в том числе вносить коррективы в наши планы, потому что на них в любом случае придется реагировать и каким-то образом решать", - сказал Волков.

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рф, минфин