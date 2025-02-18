https://1prime.ru/20250218/minprosveschenie-855016938.html
Минпросвещения не планирует делать 9 мая учебным днем
Минпросвещения не планирует делать 9 мая учебным днем - 18.02.2025, ПРАЙМ
Минпросвещения не планирует делать 9 мая учебным днем
Минпросвещения России не планирует делать 9 мая учебным днем в этом году, ведомство подготовило большой список мероприятий в преддверии юбилея Победы в Великой... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T03:41+0300
2025-02-18T03:41+0300
2025-02-18T03:41+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Минпросвещения России не планирует делать 9 мая учебным днем в этом году, ведомство подготовило большой список мероприятий в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости первый заместитель министра Александр Бугаев.
В России 9 мая пройдет празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Согласно календарю, праздник будет отмечаться в пятницу.
"Планов каких-то по изменению сейчас расписания или перечня рабочих или нерабочих дней у нас нет", - сказал Бугаев.
Заместитель министра отметил, что ведомство подготовило большой список мероприятий, которые пройдут в школах страны и будут приурочены к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Традиционно значительная часть акций, мероприятий проходят и на уроках, и в преддверии 9 Мая, и в сам великий праздник, поэтому мы соответствующие рекомендации коллегам дадим", - уточнил Бугаев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране и поручил образовать организационный комитет и дирекцию по его проведению.
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Экономика, Бизнес, Общество , МОСКВА, Владимир Путин, Минпросвещения
Минпросвещения не планирует делать 9 мая учебным днем
Минпросвещения не планирует делать 9 мая учебным днем в этом году
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Минпросвещения России не планирует делать 9 мая учебным днем в этом году, ведомство подготовило большой список мероприятий в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости первый заместитель министра Александр Бугаев.
В России 9 мая пройдет празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Согласно календарю, праздник будет отмечаться в пятницу.
"Планов каких-то по изменению сейчас расписания или перечня рабочих или нерабочих дней у нас нет", - сказал Бугаев.
Заместитель министра отметил, что ведомство подготовило большой список мероприятий, которые пройдут в школах страны и будут приурочены к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Традиционно значительная часть акций, мероприятий проходят и на уроках, и в преддверии 9 Мая, и в сам великий праздник, поэтому мы соответствующие рекомендации коллегам дадим", - уточнил Бугаев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране и поручил образовать организационный комитет и дирекцию по его проведению.