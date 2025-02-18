https://1prime.ru/20250218/minselkhz-855031942.html

Минсельхоз обсудил с Ираном расширение поставок сельхозпродукции

Минсельхоз обсудил с Ираном расширение поставок сельхозпродукции - 18.02.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз обсудил с Ираном расширение поставок сельхозпродукции

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой сообщил, что в ходе своего визита в Иран обсудил перспективы расширения каналов сбыта российской... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T13:49+0300

2025-02-18T13:49+0300

2025-02-18T13:49+0300

сельское хозяйство

иран

россия

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ТЕГЕРАН, 18 фев - ПРАЙМ. Заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой сообщил, что в ходе своего визита в Иран обсудил перспективы расширения каналов сбыта российской сельхозпродукции. Боровой в составе российской делегации под руководством вице-премьера Алексея Оверчука участвует в Третьем Каспийском экономическом форуме в Тегеране. Представители российских министерств провели также двусторонние встречи "на полях" форума. "Конкретно увеличение (поставок - ред.) зерновых не обсуждали. В целом (обсуждали - ред.) расширение каналов сбыта всей продукции, которая есть в нашей номенклатуре. Кроме зерновых, мы можем поставлять и увеличивать объемы по мясу, по кондитерской продукции и по напиткам", - сказал журналистам Боровой. По его словам, что касается перспектив увеличения поставок российского зерна в Иран, то они будут зависеть в том числе от будущего урожая.

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иран

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сельское хозяйство, иран, россия