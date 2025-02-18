Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз обсудил с Ираном расширение поставок сельхозпродукции - 18.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250218/minselkhz-855031942.html
Минсельхоз обсудил с Ираном расширение поставок сельхозпродукции
Минсельхоз обсудил с Ираном расширение поставок сельхозпродукции - 18.02.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз обсудил с Ираном расширение поставок сельхозпродукции
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой сообщил, что в ходе своего визита в Иран обсудил перспективы расширения каналов сбыта российской... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T13:49+0300
2025-02-18T13:49+0300
сельское хозяйство
иран
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
ТЕГЕРАН, 18 фев - ПРАЙМ. Заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой сообщил, что в ходе своего визита в Иран обсудил перспективы расширения каналов сбыта российской сельхозпродукции. Боровой в составе российской делегации под руководством вице-премьера Алексея Оверчука участвует в Третьем Каспийском экономическом форуме в Тегеране. Представители российских министерств провели также двусторонние встречи "на полях" форума. "Конкретно увеличение (поставок - ред.) зерновых не обсуждали. В целом (обсуждали - ред.) расширение каналов сбыта всей продукции, которая есть в нашей номенклатуре. Кроме зерновых, мы можем поставлять и увеличивать объемы по мясу, по кондитерской продукции и по напиткам", - сказал журналистам Боровой. По его словам, что касается перспектив увеличения поставок российского зерна в Иран, то они будут зависеть в том числе от будущего урожая.
https://1prime.ru/20250218/natsvalyuty-855028993.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, иран, россия
Сельское хозяйство, ИРАН, РОССИЯ
13:49 18.02.2025
 
Минсельхоз обсудил с Ираном расширение поставок сельхозпродукции

Минсельхоз обсудил с Ираном перспективы расширения поставок сельхозпродукции

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© fotolia.com / aaastocks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 18 фев - ПРАЙМ. Заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой сообщил, что в ходе своего визита в Иран обсудил перспективы расширения каналов сбыта российской сельхозпродукции.
Боровой в составе российской делегации под руководством вице-премьера Алексея Оверчука участвует в Третьем Каспийском экономическом форуме в Тегеране. Представители российских министерств провели также двусторонние встречи "на полях" форума.
"Конкретно увеличение (поставок - ред.) зерновых не обсуждали. В целом (обсуждали - ред.) расширение каналов сбыта всей продукции, которая есть в нашей номенклатуре. Кроме зерновых, мы можем поставлять и увеличивать объемы по мясу, по кондитерской продукции и по напиткам", - сказал журналистам Боровой.
По его словам, что касается перспектив увеличения поставок российского зерна в Иран, то они будут зависеть в том числе от будущего урожая.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в нацвалютах
12:44
 
Сельское хозяйствоИРАНРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала