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Минстрой поддержал идею унифицировать требования к лифтовым шахтам

Минстрой поддержал идею унифицировать требования к лифтовым шахтам - 18.02.2025, ПРАЙМ

Минстрой поддержал идею унифицировать требования к лифтовым шахтам

Минстрой России концептуально поддержал инициативу по разработке дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам при строительстве... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T01:22+0300

2025-02-18T01:22+0300

2025-02-18T01:22+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Минстрой России концептуально поддержал инициативу по разработке дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам при строительстве многоквартирных домов (МКД), следует из ответа ведомства на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Колунов направил обращение в Минстрой РФ с просьбой поддержать инициативу по разработке дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам и внести соответствующие изменения в действующее законодательство. "Минстрой России концептуально поддерживает инициативу, поскольку реализация инициативы позволит в дальнейшем стандартизировать процесс монтажа лифтового оборудования в новых МКД", - сказано в ответе первого замглавы Минстроя Александра Ломакина. В документе отмечается, что установление единых требований к лифтовым шахтам при строительстве МКД обеспечит оптимизацию расходов фондов капитального ремонта МКД при замене лифтового оборудования в долгосрочной перспективе. "Одновременно с этим Минстрой России сообщает, что установление единых унифицированных требований к лифтовым шахтам невозможно до установления таких требований к лифтовому оборудованию. Проектирование лифтовых шахт на объекте капитального строительства производится с учётом требований конкретного производителя лифтового оборудования. При этом критичным может являться несовпадение в расчетах до нескольких миллиметров", - сказано в документе. Как рассказал РИА Новости Колунов, в ближайшее время будет инициировано создание рабочей группы на базе профильного комитета Госдумы. По его словам, к обсуждению будут приглашены "отраслевики" - монтажники, заводы-изготовители, обслуживающие лифты организации, эксперты, а также представители Минстроя и Минпромторга, "чтобы детально проработать инициативу и перейти к ее реализации".

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бизнес, россия, рф, госдума, минпромторг