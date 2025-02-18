Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минстрой поддержал идею унифицировать требования к лифтовым шахтам - 18.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250218/minstroj-855015610.html
Минстрой поддержал идею унифицировать требования к лифтовым шахтам
Минстрой поддержал идею унифицировать требования к лифтовым шахтам - 18.02.2025, ПРАЙМ
Минстрой поддержал идею унифицировать требования к лифтовым шахтам
Минстрой России концептуально поддержал инициативу по разработке дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам при строительстве... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T01:22+0300
2025-02-18T01:22+0300
бизнес
россия
рф
госдума
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855015610.jpg?1739830930
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Минстрой России концептуально поддержал инициативу по разработке дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам при строительстве многоквартирных домов (МКД), следует из ответа ведомства на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Колунов направил обращение в Минстрой РФ с просьбой поддержать инициативу по разработке дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам и внести соответствующие изменения в действующее законодательство. "Минстрой России концептуально поддерживает инициативу, поскольку реализация инициативы позволит в дальнейшем стандартизировать процесс монтажа лифтового оборудования в новых МКД", - сказано в ответе первого замглавы Минстроя Александра Ломакина. В документе отмечается, что установление единых требований к лифтовым шахтам при строительстве МКД обеспечит оптимизацию расходов фондов капитального ремонта МКД при замене лифтового оборудования в долгосрочной перспективе. "Одновременно с этим Минстрой России сообщает, что установление единых унифицированных требований к лифтовым шахтам невозможно до установления таких требований к лифтовому оборудованию. Проектирование лифтовых шахт на объекте капитального строительства производится с учётом требований конкретного производителя лифтового оборудования. При этом критичным может являться несовпадение в расчетах до нескольких миллиметров", - сказано в документе. Как рассказал РИА Новости Колунов, в ближайшее время будет инициировано создание рабочей группы на базе профильного комитета Госдумы. По его словам, к обсуждению будут приглашены "отраслевики" - монтажники, заводы-изготовители, обслуживающие лифты организации, эксперты, а также представители Минстроя и Минпромторга, "чтобы детально проработать инициативу и перейти к ее реализации".
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, госдума, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Госдума, Минпромторг
01:22 18.02.2025
 
Минстрой поддержал идею унифицировать требования к лифтовым шахтам

Минстрой поддержал идею унифицировать требования к лифтовым шахтам при строительстве МКД

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Минстрой России концептуально поддержал инициативу по разработке дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам при строительстве многоквартирных домов (МКД), следует из ответа ведомства на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Колунов направил обращение в Минстрой РФ с просьбой поддержать инициативу по разработке дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам и внести соответствующие изменения в действующее законодательство.
"Минстрой России концептуально поддерживает инициативу, поскольку реализация инициативы позволит в дальнейшем стандартизировать процесс монтажа лифтового оборудования в новых МКД", - сказано в ответе первого замглавы Минстроя Александра Ломакина.
В документе отмечается, что установление единых требований к лифтовым шахтам при строительстве МКД обеспечит оптимизацию расходов фондов капитального ремонта МКД при замене лифтового оборудования в долгосрочной перспективе.
"Одновременно с этим Минстрой России сообщает, что установление единых унифицированных требований к лифтовым шахтам невозможно до установления таких требований к лифтовому оборудованию. Проектирование лифтовых шахт на объекте капитального строительства производится с учётом требований конкретного производителя лифтового оборудования. При этом критичным может являться несовпадение в расчетах до нескольких миллиметров", - сказано в документе.
Как рассказал РИА Новости Колунов, в ближайшее время будет инициировано создание рабочей группы на базе профильного комитета Госдумы. По его словам, к обсуждению будут приглашены "отраслевики" - монтажники, заводы-изготовители, обслуживающие лифты организации, эксперты, а также представители Минстроя и Минпромторга, "чтобы детально проработать инициативу и перейти к ее реализации".
 
БизнесРОССИЯРФГосдумаМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала