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Минтруд намерен подготовить семилетний прогноз кадров для экономики России
Минтруд намерен подготовить семилетний прогноз кадров для экономики России - 18.02.2025, ПРАЙМ
Минтруд намерен подготовить семилетний прогноз кадров для экономики России
Минтруд в этом году начнет работу над подготовкой прогноза кадровой потребности российской экономики на семь лет вместо пяти, сообщил министр труда и социальной | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T11:07+0300
2025-02-18T11:07+0300
2025-02-18T11:07+0300
экономика
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Минтруд в этом году начнет работу над подготовкой прогноза кадровой потребности российской экономики на семь лет вместо пяти, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков "С учётом того, что адаптация образовательных процессов под потребности экономики не происходит одномоментно, мы понимаем, что нужен более длительный коридор прогнозирования. Поэтому с 1 апреля текущего года мы стартуем в части прогноза, который направлен на актуализацию имеющегося прогноза… Мы сегодня видим, что нам нужно переходить сразу на семилетний горизонт планирования", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Он отметил, что это необходимо для "захвата" высшего образование в полном объеме и для более эффективного формирования контрольных цифры приёма по прогнозу. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнить сформированный пятилетний прогноз потребности в кадрах, уточнив запросы конкретно для решения задач технологического лидерства.
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минтруд
Минтруд намерен подготовить семилетний прогноз кадров для экономики России
Котяков: Минтруд планирует подготовить семилетний прогноз кадров для экономики
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Минтруд в этом году начнет работу над подготовкой прогноза кадровой потребности российской экономики на семь лет вместо пяти, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
"С учётом того, что адаптация образовательных процессов под потребности экономики не происходит одномоментно, мы понимаем, что нужен более длительный коридор прогнозирования. Поэтому с 1 апреля текущего года мы стартуем в части прогноза, который направлен на актуализацию имеющегося прогноза… Мы сегодня видим, что нам нужно переходить сразу на семилетний горизонт планирования", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Он отметил, что это необходимо для "захвата" высшего образование в полном объеме и для более эффективного формирования контрольных цифры приёма по прогнозу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнить сформированный пятилетний прогноз потребности в кадрах, уточнив запросы конкретно для решения задач технологического лидерства.
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