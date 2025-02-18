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МИД КНР прокомментировал вероятность отправки миротворческих сил на Украину
МИД КНР прокомментировал вероятность отправки миротворческих сил на Украину - 18.02.2025, ПРАЙМ
МИД КНР прокомментировал вероятность отправки миротворческих сил на Украину
Пекин не собирается отвечать на гипотетические вопросы, подчеркнув беспристрастную позицию Китая в отношении украинского кризиса. Об этом заявил на брифинге во... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T10:45+0300
2025-02-18T10:45+0300
2025-02-18T10:48+0300
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ПЕКИН, 18 фев – ПРАЙМ. Пекин не собирается отвечать на гипотетические вопросы, подчеркнув беспристрастную позицию Китая в отношении украинского кризиса. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, комментируя возможность отправки китайских миротворческих сил на Украину. Ранее журнал Economist сообщил о предложениях американских чиновников направить на Украину иностранные миротворческие силы, включая представителей неевропейских стран, таких как Китай и Бразилия, в случае прекращения огня."Мы не комментируем гипотетические вопросы. Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису, которую озвучивал много раз", - заявил Го Цзякунь. Также дипломат отметил, что Китай не является "создателем" украинского кризиса и не является его стороной."Китай продолжит поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами и продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", - добавил представитель МИД КНР.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало о планах Запада по развертыванию на Украине миротворческого контингента численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта, и отметил, что говорить о миротворцах на Украине пока преждевременно.
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мировая экономика, китай, украина, пекин
Политика, Мировая экономика, КИТАЙ, УКРАИНА, Пекин
МИД КНР прокомментировал вероятность отправки миротворческих сил на Украину
МИД КНР: Китай придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису
ПЕКИН, 18 фев – ПРАЙМ. Пекин не собирается отвечать на гипотетические вопросы, подчеркнув беспристрастную позицию Китая в отношении украинского кризиса. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, комментируя возможность отправки китайских миротворческих сил на Украину.
Ранее журнал Economist
сообщил о предложениях американских чиновников направить на Украину иностранные миротворческие силы, включая представителей неевропейских стран, таких как Китай и Бразилия, в случае прекращения огня.
"Мы не комментируем гипотетические вопросы. Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису, которую озвучивал много раз", - заявил Го Цзякунь.
Также дипломат отметил, что Китай не является "создателем" украинского кризиса и не является его стороной.
"Китай продолжит поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами и продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", - добавил представитель МИД КНР.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало о планах Запада по развертыванию на Украине миротворческого контингента численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта, и отметил, что говорить о миротворцах на Украине пока преждевременно.
Китай надеется на достижение справедливого мирного соглашения по Украине