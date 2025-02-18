https://1prime.ru/20250218/mirotvortsy-855023582.html

МИД КНР прокомментировал вероятность отправки миротворческих сил на Украину

МИД КНР прокомментировал вероятность отправки миротворческих сил на Украину - 18.02.2025, ПРАЙМ

МИД КНР прокомментировал вероятность отправки миротворческих сил на Украину

Пекин не собирается отвечать на гипотетические вопросы, подчеркнув беспристрастную позицию Китая в отношении украинского кризиса. Об этом заявил на брифинге во... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T10:45+0300

2025-02-18T10:45+0300

2025-02-18T10:48+0300

политика

мировая экономика

китай

украина

пекин

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg

ПЕКИН, 18 фев – ПРАЙМ. Пекин не собирается отвечать на гипотетические вопросы, подчеркнув беспристрастную позицию Китая в отношении украинского кризиса. Об этом заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, комментируя возможность отправки китайских миротворческих сил на Украину. Ранее журнал Economist сообщил о предложениях американских чиновников направить на Украину иностранные миротворческие силы, включая представителей неевропейских стран, таких как Китай и Бразилия, в случае прекращения огня."Мы не комментируем гипотетические вопросы. Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису, которую озвучивал много раз", - заявил Го Цзякунь. Также дипломат отметил, что Китай не является "создателем" украинского кризиса и не является его стороной."Китай продолжит поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами и продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", - добавил представитель МИД КНР.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало о планах Запада по развертыванию на Украине миротворческого контингента численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта, и отметил, что говорить о миротворцах на Украине пока преждевременно.

https://1prime.ru/20250216/kitay-854966882.html

китай

украина

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, украина, пекин