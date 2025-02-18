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Россия нарастила поставки моллюсков в ЕС почти вчетверо

Россия нарастила поставки моллюсков в ЕС почти вчетверо - 18.02.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки моллюсков в ЕС почти вчетверо

Россия в прошлом году сократила продажи рыбы в Евросоюз до минимума с 2021 года, при этом неожиданно подскочили поставки моллюсков - почти вчетверо, следует из... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T15:02+0300

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2025-02-18T15:02+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году сократила продажи рыбы в Евросоюз до минимума с 2021 года, при этом неожиданно подскочили поставки моллюсков - почти вчетверо, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в прошлом году российские компании поставили в ЕС моллюсков на 1,4 миллиона евро против 349 тысяч евро годом ранее. Почти столько же страна поставляла этой продукции в 2021 году. Главным покупателем "морских гадов" стала Испания, которая за год увеличила закупки до 1,17 миллиона с 349,4 тысячи евро в 2023 году. Кроме того, небольшие объемы приобрели Нидерланды (на 160,9 тысячи евро) и Кипр (на 22,1 тысячи евро), в 2023 году этих стран среди импортеров моллюсков из России не было. А вот импорт Евросоюзом российской рыбы, наоборот, сократился - за год почти на пятую часть, до 692 миллионов евро. Меньше последний раз было в 2021 году, когда страны объединения закупили этой продукции на 591 миллион евро. Основными потребителями рыбы в Евросоюзе стали Нидерланды, которые снизили импорт на 13% - до 245 миллионов евро. Германия заняла вторую строчку, несмотря на снижение закупок на 21% - до 109,9 миллиона евро. Тройку лидеров замыкала Франция, которая увеличила ввоз российской рыбы сразу на 30% - до 103,1 миллиона евро.

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