https://1prime.ru/20250218/moshennichestvo-855027176.html

СМИ объяснили "мошенничество" в системах соцзащиты США

СМИ объяснили "мошенничество" в системах соцзащиты США - 18.02.2025, ПРАЙМ

СМИ объяснили "мошенничество" в системах соцзащиты США

Неправдоподобные данные о возрасте граждан США, получающих социальные выплаты по программам Службы социальной защиты (SSA), - результат использования... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T11:55+0300

2025-02-18T11:55+0300

2025-02-18T11:55+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Неправдоподобные данные о возрасте граждан США, получающих социальные выплаты по программам Службы социальной защиты (SSA), - результат использования устаревшего программного кода, а не "мошенничества" федеральных агентств, сообщает журнал Wired. Ранее глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск опубликовал таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет. Маск заявил о "крупнейшем мошенничестве" в истории, комментируя информацию о том, что количество живущих американцев, получающих социальные пособия, превышает численность населения страны. "Программисты сразу заявили, что цифра 150 (имеется в виду возраст некоторых числящихся в базе данных SSA американцев - ред.) - не результат мошенничества, а, скорее, особенность системы выплат Службы социальной защиты, которая была в основном написана на COBOL, 60-летнем языке программирования", - говорится в сообщении журнала. Помимо базы данных SSA, на COBOL написаны и базы данных многих других государственных ведомств, отмечается в публикации. Согласно информации Wired, в языке COBOL все даты кодируются путем отправления от определенной исходной точки. Чаще всего за нее принимается 20 мая 1875 года, дата принятия международной метрической конвенции. Команда Маска, состоящая в основном из молодых инженеров, может быть просто не знакома с этой особенностью программного кода, предполагает журнал. Кроме того, пишет Wired, в базе данных SSA действительно значится намного больше американцев, чем реальное население страны. Однако это связано с тем, что система хранит данные уже умерших людей, и их удаление будет слишком дорогим, подчеркивает издание. Как заявил Wired бывший высокопоставленный сотрудник Агентства национальной безопасности США Томас Дрейк, возглавляемый Маском DOGE обрушивается на федеральные агентства, "не обладая при этом пониманием бизнес-логики и структуры, которая стоит за программным кодом". Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что DOGE - новый департамент, призванный "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства" - возглавят Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, однако Рамасвами 21 января сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://1prime.ru/20250217/dannye-854996441.html

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общество , технологии, сша