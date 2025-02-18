Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД предупредили о новом алгоритме мошенников с "безопасными счетами" - 18.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250218/moshenniki-855043559.html
В МВД предупредили о новом алгоритме мошенников с "безопасными счетами"
В МВД предупредили о новом алгоритме мошенников с "безопасными счетами" - 18.02.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о новом алгоритме мошенников с "безопасными счетами"
Мошенники, похищающие средства граждан, придумали новый алгоритм с "безопасными счетами", предупредило управление по организации борьбы с противоправным... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T20:27+0300
2025-02-18T20:28+0300
мошенничество
мвд
мошенники
алгоритм
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/91/841429131_0:49:2400:1399_1920x0_80_0_0_1ee8895fed964e3cd3fb1fa1ba57a558.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мошенники, похищающие средства граждан, придумали новый алгоритм с "безопасными счетами", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Арсенал злоумышленников, направленный на хищение средств граждан, расширяется. Еще один способ сокрытия противоправной деятельности фиксируется в настоящее время в ряде регионов. Используя социальную инженерию и убедив жертву перевести средства на "безопасные счета", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что аферисты требуют сначала направиться в банк, снять со своего банковского счёта наличные в кассе, затем установить на сотовый телефон приложение платежной системы для бесконтактной оплаты и внести в него данные банковской карты, реквизиты которой направляют сами преступники. "С помощью приложения через банкомат пополнить наличными банковскую карту; удалить из приложения карту (или карты) мошенников", - уточнили правоохранители. Такая инструкция позволяет до определенного предела скрывать аномалии, на которые реагируют антифрод системы, так как NFC-платежи и банкоматы — это довольно стандартные действия для владельцев карт, заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250128/kibermoshenniki-854507966.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/91/841429131_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_e0720398e0214fa8a6b6bb6b5a2d2669.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвд, мошенники, алгоритм
Мошенничество, МВД, МОШЕННИКИ, алгоритм
20:27 18.02.2025 (обновлено: 20:28 18.02.2025)
 
В МВД предупредили о новом алгоритме мошенников с "безопасными счетами"

МВД: мошенники придумали новый алгоритм с "безопасными счетами"

© Unsplash/Markus SpiskeКибербезопасность, компьютер
Кибербезопасность, компьютер
© Unsplash/Markus Spiske
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мошенники, похищающие средства граждан, придумали новый алгоритм с "безопасными счетами", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Арсенал злоумышленников, направленный на хищение средств граждан, расширяется. Еще один способ сокрытия противоправной деятельности фиксируется в настоящее время в ряде регионов. Используя социальную инженерию и убедив жертву перевести средства на "безопасные счета", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что аферисты требуют сначала направиться в банк, снять со своего банковского счёта наличные в кассе, затем установить на сотовый телефон приложение платежной системы для бесконтактной оплаты и внести в него данные банковской карты, реквизиты которой направляют сами преступники.
"С помощью приложения через банкомат пополнить наличными банковскую карту; удалить из приложения карту (или карты) мошенников", - уточнили правоохранители.
Хакер - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников
28 января, 20:46
Такая инструкция позволяет до определенного предела скрывать аномалии, на которые реагируют антифрод системы, так как NFC-платежи и банкоматы — это довольно стандартные действия для владельцев карт, заключили в ведомстве.
 
МошенничествоМВДМОШЕННИКИалгоритм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала