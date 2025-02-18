https://1prime.ru/20250218/moshenniki-855043559.html

В МВД предупредили о новом алгоритме мошенников с "безопасными счетами"

В МВД предупредили о новом алгоритме мошенников с "безопасными счетами" - 18.02.2025, ПРАЙМ

В МВД предупредили о новом алгоритме мошенников с "безопасными счетами"

Мошенники, похищающие средства граждан, придумали новый алгоритм с "безопасными счетами", предупредило управление по организации борьбы с противоправным... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T20:27+0300

2025-02-18T20:27+0300

2025-02-18T20:28+0300

мошенничество

мвд

мошенники

алгоритм

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/91/841429131_0:49:2400:1399_1920x0_80_0_0_1ee8895fed964e3cd3fb1fa1ba57a558.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мошенники, похищающие средства граждан, придумали новый алгоритм с "безопасными счетами", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Арсенал злоумышленников, направленный на хищение средств граждан, расширяется. Еще один способ сокрытия противоправной деятельности фиксируется в настоящее время в ряде регионов. Используя социальную инженерию и убедив жертву перевести средства на "безопасные счета", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что аферисты требуют сначала направиться в банк, снять со своего банковского счёта наличные в кассе, затем установить на сотовый телефон приложение платежной системы для бесконтактной оплаты и внести в него данные банковской карты, реквизиты которой направляют сами преступники. "С помощью приложения через банкомат пополнить наличными банковскую карту; удалить из приложения карту (или карты) мошенников", - уточнили правоохранители. Такая инструкция позволяет до определенного предела скрывать аномалии, на которые реагируют антифрод системы, так как NFC-платежи и банкоматы — это довольно стандартные действия для владельцев карт, заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250128/kibermoshenniki-854507966.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, мошенники, алгоритм