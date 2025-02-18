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В МВД предупредили о новом алгоритме мошенников с "безопасными счетами"
В МВД предупредили о новом алгоритме мошенников с "безопасными счетами" - 18.02.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о новом алгоритме мошенников с "безопасными счетами"
Мошенники, похищающие средства граждан, придумали новый алгоритм с "безопасными счетами", предупредило управление по организации борьбы с противоправным... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T20:27+0300
2025-02-18T20:27+0300
2025-02-18T20:28+0300
мошенничество
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алгоритм
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мошенники, похищающие средства граждан, придумали новый алгоритм с "безопасными счетами", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Арсенал злоумышленников, направленный на хищение средств граждан, расширяется. Еще один способ сокрытия противоправной деятельности фиксируется в настоящее время в ряде регионов. Используя социальную инженерию и убедив жертву перевести средства на "безопасные счета", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что аферисты требуют сначала направиться в банк, снять со своего банковского счёта наличные в кассе, затем установить на сотовый телефон приложение платежной системы для бесконтактной оплаты и внести в него данные банковской карты, реквизиты которой направляют сами преступники. "С помощью приложения через банкомат пополнить наличными банковскую карту; удалить из приложения карту (или карты) мошенников", - уточнили правоохранители. Такая инструкция позволяет до определенного предела скрывать аномалии, на которые реагируют антифрод системы, так как NFC-платежи и банкоматы — это довольно стандартные действия для владельцев карт, заключили в ведомстве.
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мвд, мошенники, алгоритм
Мошенничество, МВД, МОШЕННИКИ, алгоритм
В МВД предупредили о новом алгоритме мошенников с "безопасными счетами"
МВД: мошенники придумали новый алгоритм с "безопасными счетами"
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мошенники, похищающие средства граждан, придумали новый алгоритм с "безопасными счетами", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Арсенал злоумышленников, направленный на хищение средств граждан, расширяется. Еще один способ сокрытия противоправной деятельности фиксируется в настоящее время в ряде регионов. Используя социальную инженерию и убедив жертву перевести средства на "безопасные счета", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что аферисты требуют сначала направиться в банк, снять со своего банковского счёта наличные в кассе, затем установить на сотовый телефон приложение платежной системы для бесконтактной оплаты и внести в него данные банковской карты, реквизиты которой направляют сами преступники.
"С помощью приложения через банкомат пополнить наличными банковскую карту; удалить из приложения карту (или карты) мошенников", - уточнили правоохранители.
"Могут остановить страну". Эксперт рассказал о возможностях кибермошенников
Такая инструкция позволяет до определенного предела скрывать аномалии, на которые реагируют антифрод системы, так как NFC-платежи и банкоматы — это довольно стандартные действия для владельцев карт, заключили в ведомстве.