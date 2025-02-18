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В Курской области ликвидировали грузинского наемника
В Курской области ликвидировали грузинского наемника - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Курской области ликвидировали грузинского наемника
Военные группировки "Север" сообщили РИА Новости о ликвидации в Суджанском районе Курской области воевавшего на стороне Украины грузинского наемника Левана... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T01:40+0300
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КУРСК, 18 фев - ПРАЙМ. Военные группировки "Север" сообщили РИА Новости о ликвидации в Суджанском районе Курской области воевавшего на стороне Украины грузинского наемника Левана Паркаия.
"Наемник был ликвидирован в Суджанском районе Курской области бойцами группировки Север при освобождении оккупированных территорий", - сообщили военнослужащие.
Ранее военнослужащие подразделения российской группировки войск "Север" сообщали РИА Новости о найденном грузинском флаге в подвале рядом с телами убитых мирных жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.
Житель Суджи Владимир Мальцев сообщал РИА Новости, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область было убито много мирных жителей, особенно усердствовали наемники, в частности из Франции, Грузии и Польши.
Также эвакуированная жительница Суджанского района рассказывали военным следователям, что напавшие в составе ВСУ на Курскую область наемники из Грузии зверствовали в селах: бросали гранаты в подвалы, "и горло перерезали, и головы". Сведения зафиксировали военные следователи СК РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, ГРУЗИЯ, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, ВСУ, СК РФ, Минобороны РФ
В Курской области ликвидировали грузинского наемника
Группировка "Север" сообщила о ликвидации в Курской области грузинского наемника
КУРСК, 18 фев - ПРАЙМ. Военные группировки "Север" сообщили РИА Новости о ликвидации в Суджанском районе Курской области воевавшего на стороне Украины грузинского наемника Левана Паркаия.
"Наемник был ликвидирован в Суджанском районе Курской области бойцами группировки Север при освобождении оккупированных территорий", - сообщили военнослужащие.
Ранее военнослужащие подразделения российской группировки войск "Север" сообщали РИА Новости о найденном грузинском флаге в подвале рядом с телами убитых мирных жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.
Житель Суджи Владимир Мальцев сообщал РИА Новости, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область было убито много мирных жителей, особенно усердствовали наемники, в частности из Франции, Грузии и Польши.
Также эвакуированная жительница Суджанского района рассказывали военным следователям, что напавшие в составе ВСУ на Курскую область наемники из Грузии зверствовали в селах: бросали гранаты в подвалы, "и горло перерезали, и головы". Сведения зафиксировали военные следователи СК РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.