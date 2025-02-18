https://1prime.ru/20250218/natsvalyuty-855028993.html

Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в нацвалютах

Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в нацвалютах - 18.02.2025, ПРАЙМ

Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в нацвалютах

Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в национальных валютах, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T12:44+0300

2025-02-18T12:44+0300

2025-02-18T12:44+0300

экономика

россия

иран

нацвалюта

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

ТЕГЕРАН, 18 фев - ПРАЙМ. Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в национальных валютах, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Особое внимание уделяем использованию национальных валют во взаимных расчетах. В ЕАЭС их доля составляет свыше 92%. Практически полностью к расчетам в национальных валютах перешли Россия и Иран с использованием собственных систем передачи финансовых и банковских сообщений", - заявил Оверчук, выступая на Третьем Каспийском экономическом форуме в Тегеране. По его словам, самыми перспективными направлениями развития торгово-экономического сотрудничества с Ираном являются энергетика, автомобиле- и авиастроение, судостроение, фармацевтика, транспортная инфраструктура. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Как отметили в Кремле, документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. Договор, в частности, предусматривает взаимодействие России и Ирана в целях создания современной, независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, переход на осуществление двусторонних расчетов в национальных валютах, укрепление прямого межбанковского сотрудничества и распространения национальных финансовых продуктов.

https://1prime.ru/20250213/natsvalyuty-854899135.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, нацвалюта