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Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в нацвалютах - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в нацвалютах
Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в нацвалютах - 18.02.2025, ПРАЙМ
Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в нацвалютах
Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в национальных валютах, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T12:44+0300
2025-02-18T12:44+0300
экономика
россия
иран
нацвалюта
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ТЕГЕРАН, 18 фев - ПРАЙМ. Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в национальных валютах, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Особое внимание уделяем использованию национальных валют во взаимных расчетах. В ЕАЭС их доля составляет свыше 92%. Практически полностью к расчетам в национальных валютах перешли Россия и Иран с использованием собственных систем передачи финансовых и банковских сообщений", - заявил Оверчук, выступая на Третьем Каспийском экономическом форуме в Тегеране. По его словам, самыми перспективными направлениями развития торгово-экономического сотрудничества с Ираном являются энергетика, автомобиле- и авиастроение, судостроение, фармацевтика, транспортная инфраструктура. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Как отметили в Кремле, документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. Договор, в частности, предусматривает взаимодействие России и Ирана в целях создания современной, независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, переход на осуществление двусторонних расчетов в национальных валютах, укрепление прямого межбанковского сотрудничества и распространения национальных финансовых продуктов.
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россия, иран, нацвалюта
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, нацвалюта
12:44 18.02.2025
 
Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в нацвалютах

Оверчук: Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в нацвалютах

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТЕГЕРАН, 18 фев - ПРАЙМ. Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в национальных валютах, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Особое внимание уделяем использованию национальных валют во взаимных расчетах. В ЕАЭС их доля составляет свыше 92%. Практически полностью к расчетам в национальных валютах перешли Россия и Иран с использованием собственных систем передачи финансовых и банковских сообщений", - заявил Оверчук, выступая на Третьем Каспийском экономическом форуме в Тегеране.
По его словам, самыми перспективными направлениями развития торгово-экономического сотрудничества с Ираном являются энергетика, автомобиле- и авиастроение, судостроение, фармацевтика, транспортная инфраструктура.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Как отметили в Кремле, документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
Договор, в частности, предусматривает взаимодействие России и Ирана в целях создания современной, независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, переход на осуществление двусторонних расчетов в национальных валютах, укрепление прямого межбанковского сотрудничества и распространения национальных финансовых продуктов.
МИД - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
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