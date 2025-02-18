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Глава РФПИ ожидает возвращения нефтяных гигантов из США в Россию - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ ожидает возвращения нефтяных гигантов из США в Россию
Глава РФПИ ожидает возвращения нефтяных гигантов из США в Россию - 18.02.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ ожидает возвращения нефтяных гигантов из США в Россию
Нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент, заявил член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T11:51+0300
2025-02-18T11:51+0300
энергетика
россия
сша
кирилл дмитриев
рфпи
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент, заявил член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Нефтяные гиганты США очень успешно вели бизнес в России. Мы верим, что в какой-то момент они вернутся", - отметил он в интервью газете New York Times. Делегации России и США во вторник проводят в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
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россия, сша, кирилл дмитриев, рфпи
Энергетика, РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев, РФПИ
11:51 18.02.2025
 
Глава РФПИ ожидает возвращения нефтяных гигантов из США в Россию

Дмитриев: нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент, заявил член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Нефтяные гиганты США очень успешно вели бизнес в России. Мы верим, что в какой-то момент они вернутся", - отметил он в интервью газете New York Times.
Делегации России и США во вторник проводят в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США по экономике
11:22
 
ЭнергетикаРОССИЯСШАКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
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