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Глава РФПИ ожидает возвращения нефтяных гигантов из США в Россию

Глава РФПИ ожидает возвращения нефтяных гигантов из США в Россию - 18.02.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ ожидает возвращения нефтяных гигантов из США в Россию

Нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент, заявил член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T11:51+0300

2025-02-18T11:51+0300

2025-02-18T11:51+0300

энергетика

россия

сша

кирилл дмитриев

рфпи

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Нефтяные гиганты из США могут вернуться в Россию в какой-то момент, заявил член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Нефтяные гиганты США очень успешно вели бизнес в России. Мы верим, что в какой-то момент они вернутся", - отметил он в интервью газете New York Times. Делегации России и США во вторник проводят в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.

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россия, сша, кирилл дмитриев, рфпи