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Оборот "Софтлайна" вырос на 32% за прошлый год

Оборот "Софтлайна" вырос на 32% за прошлый год - 18.02.2025, ПРАЙМ

Оборот "Софтлайна" вырос на 32% за прошлый год

Оборот "Софтлайна" в 2024 году составил 120,7 миллиарда рублей, увеличившись на 32% по сравнению с предыдущим годом; почти треть от этого показателя пришлась на | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T16:54+0300

2025-02-18T16:54+0300

2025-02-18T16:54+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Оборот "Софтлайна" в 2024 году составил 120,7 миллиарда рублей, увеличившись на 32% по сравнению с предыдущим годом; почти треть от этого показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений компании, говорится в отчете компании по МСФО. "Оборот группы за 12 месяцев 2024 года увеличился на 32% год к году, до 120,7 миллиарда рублей. Около 29% показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений компании", - сказано в отчете. Согласно данным отчета, валовая прибыль за год увеличилась на 57%, до 37 миллиарда рублей, а валовая рентабельность группы достигла 30,6% (+4,9 п.п. год к году). Чистая прибыль "Софтлайна" составила 1,8 миллиарда рублей против 3,08 миллиарда в 2023 году. Скорректированная EBITDA компании увеличилась на 57%, до 7 миллиардов рублей. На конец года чистый долг компании составил 6,8 миллиарда рублей. В "Софтлайне" также отметили, что общее количество сотрудников по данным на 31 декабря - 11 тысяч человек. и 6,5 тысяч из них - инженеры и разработчики. В четвертом квартале 2024 года оборот компании составил 49,6 миллиарда рублей, что на 28% больше показателя за четвертый квартал 2023 года, валовая прибыль увеличилась на 17% год к году и составила 13 миллиардов рублей. Чистая прибыль за отчетный период составила 777,9 миллиона рублей после убытка в 3,4 миллиарда рублей годом ранее. "Мы гордимся достигнутыми финансовыми показателями и увеличиваем наш прогноз по EBITDA на 2025 год, согласно которому ожидаются двузначные темпы роста основных финансовых показателей компании: увеличение оборота группы до не менее 150 миллиардов рублей; увеличение валовой прибыли до 43-50 миллиардов рублей за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений; увеличение скорректированного показателя EBITDA до 9–10,5 миллиарда рублей (предыдущий прогноз 8,5-10 миллиардов рублей)", - сообщил финансовый директор (CFO) ПАО "Софтлайн" Артем Тараканов, его слова приводятся в релизе. Группа компаний Softline была основана в 1993 году и предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. В октябре 2022 года группа разделила бизнес на российский (ПАО "Софтлайн") и международный. В международном подразделении прошел ребрендинг, теперь оно функционирует под брендом Noventiq.

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бизнес, россия, softline, софтлайн