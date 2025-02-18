https://1prime.ru/20250218/oruzhie-855021813.html

Глава Rheinmetall забил тревогу из-за отсутствия оружия на складах ЕС

Глава Rheinmetall забил тревогу из-за отсутствия оружия на складах ЕС - 18.02.2025, ПРАЙМ

Глава Rheinmetall забил тревогу из-за отсутствия оружия на складах ЕС

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах. Об этом он сообщил в... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T09:48+0300

2025-02-18T09:48+0300

2025-02-18T09:48+0300

вооружения

ес

германия

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах. Об этом он сообщил в беседе с изданием Financial Times."У европейцев и украинцев на складах ничего нет", - отметил собеседник издания.Тем не менее, он подчеркнул, что его компания выиграет даже в случае достижения прекращения огня между сторонами конфликта, поскольку спрос на вооружение в Европе останется высоким.Цена акций Rheinmetall изначально упала после объявления плана президента США Дональда Трампа о мирных переговорах, однако акции европейских оборонных компаний, включая Rheinmetall, начали расти, так как инвесторы предполагают, что европейские правительства будут увеличивать военные расходы из-за растущих опасений, связанных с возможным уменьшением роли США в гарантировании европейской безопасности.

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