https://1prime.ru/20250218/otsoedinenie-855042443.html

Новак рассказал, как сказалось на Калининграде отсоединение от БРЭЛЛ

Новак рассказал, как сказалось на Калининграде отсоединение от БРЭЛЛ - 18.02.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал, как сказалось на Калининграде отсоединение от БРЭЛЛ

Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T19:24+0300

2025-02-18T19:24+0300

2025-02-18T19:25+0300

энергетика

александр новак

энергетика

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства. "Наши потребители не почувствовали отделения прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме. Население, объекты промышленности, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства надежно обеспечиваются поставками электроэнергии. Ценовые последствия отсутствуют", - сказал он. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.

https://1prime.ru/20250218/estoniya-855020094.html

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александр новак, энергетика