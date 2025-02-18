Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал, как сказалось на Калининграде отсоединение от БРЭЛЛ - 18.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250218/otsoedinenie-855042443.html
Новак рассказал, как сказалось на Калининграде отсоединение от БРЭЛЛ
Новак рассказал, как сказалось на Калининграде отсоединение от БРЭЛЛ - 18.02.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал, как сказалось на Калининграде отсоединение от БРЭЛЛ
Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T19:24+0300
2025-02-18T19:25+0300
энергетика
александр новак
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/76210/00/762100076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_8c6c1234e7a8c7d0f986cbf70a5c71a9.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства. "Наши потребители не почувствовали отделения прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме. Население, объекты промышленности, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства надежно обеспечиваются поставками электроэнергии. Ценовые последствия отсутствуют", - сказал он. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.
https://1prime.ru/20250218/estoniya-855020094.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76210/00/762100076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_109bc68c480ac3c28ef634087d473e32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
александр новак, энергетика
Энергетика, Александр Новак, энергетика
19:24 18.02.2025 (обновлено: 19:25 18.02.2025)
 
Новак рассказал, как сказалось на Калининграде отсоединение от БРЭЛЛ

Новак: потребители в Калининградской области не ощутили отсоединения от БРЭЛЛ

© fotolia.com / lucamedeiИзоляторы
Изоляторы - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© fotolia.com / lucamedei
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.
"Наши потребители не почувствовали отделения прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме. Население, объекты промышленности, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства надежно обеспечиваются поставками электроэнергии. Ценовые последствия отсутствуют", - сказал он.
Флаг Эстонии
Крупнейший завод Эстонии прекратил работу после выхода страны из БРЭЛЛ
08:46
Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.
 
ЭнергетикаАлександр Новакэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала