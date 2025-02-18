https://1prime.ru/20250218/otsoedinenie-855042443.html
Новак рассказал, как сказалось на Калининграде отсоединение от БРЭЛЛ
Новак рассказал, как сказалось на Калининграде отсоединение от БРЭЛЛ - 18.02.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал, как сказалось на Калининграде отсоединение от БРЭЛЛ
Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T19:24+0300
2025-02-18T19:24+0300
2025-02-18T19:25+0300
энергетика
александр новак
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/76210/00/762100076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_8c6c1234e7a8c7d0f986cbf70a5c71a9.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства. "Наши потребители не почувствовали отделения прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме. Население, объекты промышленности, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства надежно обеспечиваются поставками электроэнергии. Ценовые последствия отсутствуют", - сказал он. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.
https://1prime.ru/20250218/estoniya-855020094.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76210/00/762100076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_109bc68c480ac3c28ef634087d473e32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, энергетика
Энергетика, Александр Новак, энергетика
Новак рассказал, как сказалось на Калининграде отсоединение от БРЭЛЛ
Новак: потребители в Калининградской области не ощутили отсоединения от БРЭЛЛ
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.
"Наши потребители не почувствовали отделения прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме. Население, объекты промышленности, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства надежно обеспечиваются поставками электроэнергии. Ценовые последствия отсутствуют", - сказал он.
Крупнейший завод Эстонии прекратил работу после выхода страны из БРЭЛЛ
Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.