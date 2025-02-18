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"Озон Фармацевтика" увеличила продажи лекарственных препаратов на 13% - 18.02.2025, ПРАЙМ
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"Озон Фармацевтика" увеличила продажи лекарственных препаратов на 13%
"Озон Фармацевтика" увеличила продажи лекарственных препаратов на 13% - 18.02.2025, ПРАЙМ
"Озон Фармацевтика" увеличила продажи лекарственных препаратов на 13%
"Озон Фармацевтика", производитель фармацевтических препаратов, в прошлом году выпустила на рынок 321 миллион упаковок лекарственных препаратов, увеличив... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T14:57+0300
2025-02-18T14:57+0300
экономика
бизнес
москва
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. "Озон Фармацевтика", производитель фармацевтических препаратов, в прошлом году выпустила на рынок 321 миллион упаковок лекарственных препаратов, увеличив продажи на 13% по сравнению с 2023 годом, сообщает группа. "В 2024 году группа "Озон Фармацевтика" выпустила на рынок 321 миллион упаковок лекарственных препаратов, увеличив продажи на 13% по сравнению с предыдущим годом. Рост объема продаж компании в натуральном выражении особенно заметен на фоне стагнации рынка, которую фиксирует большинство аналитиков", - говорится в сообщении. Основной прирост продаж в натуральном выражении компания наблюдает в сегменте государственных закупок, где за год было реализовано более 93,7 миллиона упаковок - на 44% больше результата 2023 года: существенный вклад в отгрузки для этого сегмента внесли препараты для сердечно-сосудистой системы "Аторвастатин", "Бисопролол" и "Амлодипин", препараты для пищеварительного тракта и обмена веществ "Омепразол", "Метформин" и "Гликлазид", отметили в группе. Розничный канал продаж в свою очередь составил 227,5 миллиона упаковок, что на 4% больше результатов 2023 года, добавили там. Наибольшие объемы продаж в упаковках здесь компания отмечает по следующим наименованиям препаратов: "Индапамид", "Бисопролол" и "Каптоприл" (для сердечно-сосудистой системы), "Флуконазол" (противомикробные), "Омепразол" и "Лоперамид" (для пищеварительного тракта и обмена веществ), "Ибупрофен" (для костно-мышечной системы, противовоспалительный препарат), уточнили в "Озон Фармацевтике". Группа "Озон фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
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бизнес, москва
Экономика, Бизнес, МОСКВА
14:57 18.02.2025
 
"Озон Фармацевтика" увеличила продажи лекарственных препаратов на 13%

"Озон Фармацевтика" увеличила продажи на 13% по сравнению с 2023 годом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. "Озон Фармацевтика", производитель фармацевтических препаратов, в прошлом году выпустила на рынок 321 миллион упаковок лекарственных препаратов, увеличив продажи на 13% по сравнению с 2023 годом, сообщает группа.
"В 2024 году группа "Озон Фармацевтика" выпустила на рынок 321 миллион упаковок лекарственных препаратов, увеличив продажи на 13% по сравнению с предыдущим годом. Рост объема продаж компании в натуральном выражении особенно заметен на фоне стагнации рынка, которую фиксирует большинство аналитиков", - говорится в сообщении.
Основной прирост продаж в натуральном выражении компания наблюдает в сегменте государственных закупок, где за год было реализовано более 93,7 миллиона упаковок - на 44% больше результата 2023 года: существенный вклад в отгрузки для этого сегмента внесли препараты для сердечно-сосудистой системы "Аторвастатин", "Бисопролол" и "Амлодипин", препараты для пищеварительного тракта и обмена веществ "Омепразол", "Метформин" и "Гликлазид", отметили в группе.
Розничный канал продаж в свою очередь составил 227,5 миллиона упаковок, что на 4% больше результатов 2023 года, добавили там. Наибольшие объемы продаж в упаковках здесь компания отмечает по следующим наименованиям препаратов: "Индапамид", "Бисопролол" и "Каптоприл" (для сердечно-сосудистой системы), "Флуконазол" (противомикробные), "Омепразол" и "Лоперамид" (для пищеварительного тракта и обмена веществ), "Ибупрофен" (для костно-мышечной системы, противовоспалительный препарат), уточнили в "Озон Фармацевтике".
Группа "Озон фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
Акции "Озон Фармацевтики" на Мосбирже торгуются немного дешевле IPO
17 октября 2024, 16:59
 
ЭкономикаБизнесМОСКВА
 
 
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