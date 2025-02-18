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В Британии призвали созвать парламент для отправки войск на Украину

В Британии призвали созвать парламент для отправки войск на Украину - 18.02.2025, ПРАЙМ

В Британии призвали созвать парламент для отправки войск на Украину

На фоне переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии, лидер британской партии либеральных демократов Эд Дейви обратился к премьер-министру... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T16:49+0300

2025-02-18T16:49+0300

2025-02-18T16:49+0300

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МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. На фоне переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии, лидер британской партии либеральных демократов Эд Дейви обратился к премьер-министру Киру Стармеру с требованием прервать парламентские каникулы для обсуждения возможной отправки британских войск на Украину и разработки планов по "спасению" страны.В настоящее время британский парламент находится на февральском перерыве, который должен завершиться 24 февраля. В экстренных ситуациях правительство имеет право обратиться к спикеру Палаты общин с просьбой о созыве внеочередного заседания."Кир Стармер должен созвать обратно парламент для обсуждения его планов по поддержке Украины. У нас есть всего несколько дней, чтобы Великобритания стала лидером в Европе и спасла Украину от... сделки, состряпанной Трампом и Путиным", - написал Дейви на своей странице в соцсети X. Ранее Стармер заявлял о готовности Великобритании при необходимости ввести войска на территорию Украины для обеспечения ее безопасности. Впоследствии он уточнил, что размещение европейских вооруженных сил на Украине должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны Соединенных Штатов.По данным агентства Associated Press, ряд европейских государств втайне разрабатывают план отправки войск на Украину с целью "содействия обеспечению выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. Сообщается, что европейские страны начали прорабатывать различные варианты около года назад, опасаясь позиции Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта. При этом Великобритания и Франция играют ведущую роль в этих усилиях.Газета Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве, сообщала, что лидеры Великобритании и Франции ведут секретные переговоры о совместной отправке "миротворческих сил" на Украину после завершения конфликта. Согласно этим источникам, британский премьер-министр Кир Стармер "пока не полностью" поддерживает эту инициативу, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать идею отправки военных на Украину, которую он ранее обсуждал с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявило, что Запад планирует развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР считают, что это будет равносильно фактической оккупации Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что размещение миротворческих сил возможно только при согласии всех сторон конфликта, и что говорить о размещении миротворцев на Украине пока преждевременно.

https://1prime.ru/20250217/frantsiya-855011670.html

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общество , украина, великобритания, франция, дональд трамп