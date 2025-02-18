https://1prime.ru/20250218/patrushev-855020682.html
Патрушев назвал условие для диалога России и Германии
Патрушев назвал условие для диалога России и Германии - 18.02.2025, ПРАЙМ
Патрушев назвал условие для диалога России и Германии
Возобновление диалога Москвы и Берлина возможно в случае возвращения суверенитета Германии после проведения выборов. Об этом заявил помощник президента России,... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T09:10+0300
2025-02-18T09:10+0300
2025-02-18T09:10+0300
политика
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Возобновление диалога Москвы и Берлина возможно в случае возвращения суверенитета Германии после проведения выборов. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.По словам Патрушева, Москва всегда готова к диалогу с европейскими странами, но этот диалог должен основываться на взаимном уважении и готовности слушать и понимать друг друга. Тем не менее, в последние годы западные страны либо избегают общения с Россией, либо используют язык ультиматумов, оскорблений и призывов к геноциду русского населения."Поэтому все в руках европейцев. Если "Альтернатива" сможет хотя бы начать работу по возвращению немецкого суверенитета и восстановлению власти Берлина в своем же государстве, то почему бы не возобновить диалог", - подчеркнул он.Ранее СМИ отмечали, что партия АдГ в предвыборной программе выступает за восстановление беспрепятственной торговли с Россией. что подразумевает немедленное снятие санкций против Москвы.
https://1prime.ru/20250216/adg-854967282.html
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россия, германия, николай патрушев
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Николай Патрушев
Патрушев назвал условие для диалога России и Германии
Патрушев назвал работу по возвращению Германии суверенитета условием для диалога РФ и ФРГ
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Возобновление диалога Москвы и Берлина возможно в случае возвращения суверенитета Германии после проведения выборов. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По словам Патрушева, Москва всегда готова к диалогу с европейскими странами, но этот диалог должен основываться на взаимном уважении и готовности слушать и понимать друг друга. Тем не менее, в последние годы западные страны либо избегают общения с Россией, либо используют язык ультиматумов, оскорблений и призывов к геноциду русского населения.
"Поэтому все в руках европейцев. Если "Альтернатива" сможет хотя бы начать работу по возвращению немецкого суверенитета и восстановлению власти Берлина в своем же государстве, то почему бы не возобновить диалог", - подчеркнул он.
Ранее СМИ отмечали, что партия АдГ в предвыборной программе выступает за восстановление беспрепятственной торговли с Россией. что подразумевает немедленное снятие санкций против Москвы.
"Альтернатива для Германии" заявила о желании улучшить отношения с Россией