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Турция готова принять мирные переговоры по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Турция готова принять мирные переговоры по Украине
Турция готова принять мирные переговоры по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
Турция готова принять мирные переговоры по Украине
Глава турецкого МИД Хакан Фидан в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности Анкары выступить площадкой для переговоров по украинскому... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T08:27+0300
2025-02-18T08:27+0300
политика
украина
сша
анкара
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АНКАРА, 18 фев - ПРАЙМ. Глава турецкого МИД Хакан Фидан в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности Анкары выступить площадкой для переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщила проправительственная турецкая газета Türkiye, ссылаясь на источники, близкие к переговорам Фидана со спецпредставителем президента США по России и Украине Китом Келлогом и госсекретарем Марко Рубио.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова с представителями США в Эр-Рияде. Главной темой станет восстановление российско-американских отношений. В статье, опубликованной в журнале National Interest, утверждается, что, несмотря на продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически завершен. Также, по мнению автора, большинство стран признают победу Москвы.Сообщается, что Фидан, проведя встречи с Рубио, Келлогом, главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, отметил, что Турция должна участвовать в переговорном процессе. Также Анкара также подняла вопрос о возможности проведения переговоров о прекращении огня или мирных переговоров, аргументируя это своими прочными связями с обеими сторонами конфликта, что позволяет ей внести более существенный вклад, чем многим другим участникам.12 февраля состоялся полуторачасовой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам Пескова, обсуждались вопросы обмена заключенными между Россией и США, а также ситуация на Украине. Он отметил, что именно Вашингтон является ключевым партнером Москвы в вопросах урегулирования. Трамп позже заявил о намерении провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, подготовкой которой займутся команды обоих президентов.Ранее Владимир Путин подчеркивал, что целью урегулирования украинского конфликта должен быть не кратковременный перерыв для перегруппировки и перевооружения, а установление долгосрочного мира. Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял о готовности Владимира Зеленского к заключению соглашения об урегулировании, но не уточнил, на каких условиях.
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украина, сша, анкара, дмитрий песков, марк рубио, мид, кит келлог
Политика, УКРАИНА, США, Анкара, Дмитрий Песков, Марк Рубио, МИД, Кит Келлог
08:27 18.02.2025
 
Турция готова принять мирные переговоры по Украине

СМИ: Турция заявила США о готовности принять мирные переговоры по Украине

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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АНКАРА, 18 фев - ПРАЙМ. Глава турецкого МИД Хакан Фидан в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности Анкары выступить площадкой для переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщила проправительственная турецкая газета Türkiye, ссылаясь на источники, близкие к переговорам Фидана со спецпредставителем президента США по России и Украине Китом Келлогом и госсекретарем Марко Рубио.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова с представителями США в Эр-Рияде. Главной темой станет восстановление российско-американских отношений. В статье, опубликованной в журнале National Interest, утверждается, что, несмотря на продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически завершен. Также, по мнению автора, большинство стран признают победу Москвы.
Сообщается, что Фидан, проведя встречи с Рубио, Келлогом, главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, отметил, что Турция должна участвовать в переговорном процессе. Также Анкара также подняла вопрос о возможности проведения переговоров о прекращении огня или мирных переговоров, аргументируя это своими прочными связями с обеими сторонами конфликта, что позволяет ей внести более существенный вклад, чем многим другим участникам.
12 февраля состоялся полуторачасовой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам Пескова, обсуждались вопросы обмена заключенными между Россией и США, а также ситуация на Украине. Он отметил, что именно Вашингтон является ключевым партнером Москвы в вопросах урегулирования. Трамп позже заявил о намерении провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, подготовкой которой займутся команды обоих президентов.
Ранее Владимир Путин подчеркивал, что целью урегулирования украинского конфликта должен быть не кратковременный перерыв для перегруппировки и перевооружения, а установление долгосрочного мира. Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял о готовности Владимира Зеленского к заключению соглашения об урегулировании, но не уточнил, на каких условиях.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Эрдоган и Зеленский обсудят во вторник в Турции украинский конфликт
Вчера, 16:17
 
ПолитикаУКРАИНАСШААнкараДмитрий ПесковМарк РубиоМИДКит Келлог
 
 
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