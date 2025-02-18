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Европа сидит за "детским столом" в переговорах по Украине, заявил Паппергер

Европа сидит за "детским столом" в переговорах по Украине, заявил Паппергер - 18.02.2025, ПРАЙМ

Европа сидит за "детским столом" в переговорах по Украине, заявил Паппергер

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европа утратила влияние в переговорах по Украине. По его мнению, это стало... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T08:52+0300

2025-02-18T08:52+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европа утратила влияние в переговорах по Украине. По его мнению, это стало следствием десятилетий недоинвестирования в оборону. "Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми... Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: хорошо, затраты в 1% (от ВВП на оборону), это нормально", - заявил Паппергер в интервью газете Financial Times. По мнению главы концерна, результатом этой политики стало отстранение Европы от ключевых переговоров по украинскому вопросу, которые ведут США и Россия. "Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом... США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом переговоров - стало совершенно ясно, что европейцы - дети", - добавил он. Ранее, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, обсуждались вопросы обмена заключенными и урегулирование ситуации на Украине. 17 февраля Песков сообщил о планируемой встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова с представителями США в Эр-Рияде 18 февраля. Позднее Ушаков уточнил, что для обсуждения экономических вопросов к делегации может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будет принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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сша, украина, европа, rheinmetall, financial times