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Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде
Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ
Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T10:41+0300
2025-02-18T10:41+0300
2025-02-18T11:04+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций.Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков накануне прибыли в Эр-Рияд. Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев может присоединиться к российской делегации для обсуждения экономических вопросов.Встреча делегаций началась без предварительных слов в присутствии прессы.Переговоры проходят в дворце Дирия в комплексе Альбасатин, который принадлежит королевской семье.Ранее сообщалось, что в делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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россия, сша, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, переговоры
Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций.
Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков накануне прибыли в Эр-Рияд. Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев может присоединиться к российской делегации для обсуждения экономических вопросов.
Встреча делегаций началась без предварительных слов в присутствии прессы.
Переговоры проходят в дворце Дирия в комплексе Альбасатин, который принадлежит королевской семье.
Ранее сообщалось, что в делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд на переговоры России и США