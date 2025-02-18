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Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде
Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ
Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T10:41+0300
2025-02-18T11:04+0300
политика
россия
сша
переговоры
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций.Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков накануне прибыли в Эр-Рияд. Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев может присоединиться к российской делегации для обсуждения экономических вопросов.Встреча делегаций началась без предварительных слов в присутствии прессы.Переговоры проходят в дворце Дирия в комплексе Альбасатин, который принадлежит королевской семье.Ранее сообщалось, что в делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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россия, сша, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, переговоры
10:41 18.02.2025 (обновлено: 11:04 18.02.2025)
 
Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде

В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВстреча представителей РФ и США по Украине
Встреча представителей РФ и США по Украине
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций.
Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков накануне прибыли в Эр-Рияд. Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев может присоединиться к российской делегации для обсуждения экономических вопросов.
Встреча делегаций началась без предварительных слов в присутствии прессы.
Переговоры проходят в дворце Дирия в комплексе Альбасатин, который принадлежит королевской семье.
Ранее сообщалось, что в делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд на переговоры России и США
Вчера, 22:01
 
ПолитикаРОССИЯСШАпереговоры
 
 
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