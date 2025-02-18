https://1prime.ru/20250218/peregovory-855025670.html

Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США по экономике

Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США по экономике - 18.02.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США по экономике

Прогресса в переговорах с США по экономике возможно достичь через два-три месяца, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T11:22+0300

2025-02-18T11:22+0300

2025-02-18T11:22+0300

экономика

россия

финансы

рфпи

кирилл дмитриев

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Прогресса в переговорах с США по экономике возможно достичь через два-три месяца, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "У нас идет очень важный трек по экономике .... в том числе у нас есть ряд предложений, которые наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие два-три месяца", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" перед началом переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://1prime.ru/20250218/ekonomika-855025545.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рфпи, кирилл дмитриев, сша