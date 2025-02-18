https://1prime.ru/20250218/peregovory-855025670.html
Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США по экономике
Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США по экономике - 18.02.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США по экономике
Прогресса в переговорах с США по экономике возможно достичь через два-три месяца, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T11:22+0300
2025-02-18T11:22+0300
2025-02-18T11:22+0300
экономика
россия
финансы
рфпи
кирилл дмитриев
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Прогресса в переговорах с США по экономике возможно достичь через два-три месяца, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "У нас идет очень важный трек по экономике .... в том числе у нас есть ряд предложений, которые наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие два-три месяца", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" перед началом переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://1prime.ru/20250218/ekonomika-855025545.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рфпи, кирилл дмитриев, сша
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФПИ, Кирилл Дмитриев, США
Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США по экономике
Дмитриев: прогресс в переговорах с США по экономике возможен через 2-3 месяца
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Прогресса в переговорах с США по экономике возможно достичь через два-три месяца, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"У нас идет очень важный трек по экономике .... в том числе у нас есть ряд предложений, которые наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие два-три месяца", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" перед началом переговоров РФ и США в Эр-Рияде.
Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.
США вводили в заблуждение о состоянии экономики России, заявил Дмитриев