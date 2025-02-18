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Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США по экономике - 18.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США по экономике
Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США по экономике - 18.02.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США по экономике
Прогресса в переговорах с США по экономике возможно достичь через два-три месяца, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T11:22+0300
2025-02-18T11:22+0300
экономика
россия
финансы
рфпи
кирилл дмитриев
сша
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Прогресса в переговорах с США по экономике возможно достичь через два-три месяца, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "У нас идет очень важный трек по экономике .... в том числе у нас есть ряд предложений, которые наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие два-три месяца", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" перед началом переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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россия, финансы, рфпи, кирилл дмитриев, сша
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФПИ, Кирилл Дмитриев, США
11:22 18.02.2025
 
Глава РФПИ спрогнозировал прогресс в переговорах России и США по экономике

Дмитриев: прогресс в переговорах с США по экономике возможен через 2-3 месяца

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Прогресса в переговорах с США по экономике возможно достичь через два-три месяца, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"У нас идет очень важный трек по экономике .... в том числе у нас есть ряд предложений, которые наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие два-три месяца", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" перед началом переговоров РФ и США в Эр-Рияде.
Делегации России и США во вторник проводят встречу в Саудовской Аравии, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
США вводили в заблуждение о состоянии экономики России, заявил Дмитриев
11:18
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФПИКирилл ДмитриевСША
 
 
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