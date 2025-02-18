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Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась
Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась - 18.02.2025, ПРАЙМ
Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась
Первая сессия переговоров делегаций России и Соединенных Штатов завершилась в Эр-Рияде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T14:13+0300
2025-02-18T14:20+0300
политика
россия
сша
переговоры
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Первая сессия переговоров делегаций России и Соединенных Штатов завершилась в Эр-Рияде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Коллеги из Эр-Рияда сообщают, что закончилась первая утренняя сессия и стороны приступили к рабочему ланчу", - отметила дипломат.Переговоры проходят в дворце Дирия в комплексе Альбасатин, который принадлежит королевской семье.Переговоры начались около 10.30 по московскому времени. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, после чего переговоры продолжались до ланча.В состав российской аудитории входит глава МИД России Сергей Лавров, а также помощник президента России Юрий Ушаков. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также присоединился к российской делегации для обсуждения экономических вопросов.В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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россия, сша, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, переговоры
14:13 18.02.2025 (обновлено: 14:20 18.02.2025)
 
Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась

МИД: первая сессия переговоров РФ и США в Эр-Рияде завершилась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВстреча представителей РФ и США по Украине
Встреча представителей РФ и США по Украине
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Первая сессия переговоров делегаций России и Соединенных Штатов завершилась в Эр-Рияде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Коллеги из Эр-Рияда сообщают, что закончилась первая утренняя сессия и стороны приступили к рабочему ланчу", - отметила дипломат.
Переговоры проходят в дворце Дирия в комплексе Альбасатин, который принадлежит королевской семье.
Переговоры начались около 10.30 по московскому времени. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, после чего переговоры продолжались до ланча.
В состав российской аудитории входит глава МИД России Сергей Лавров, а также помощник президента России Юрий Ушаков. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также присоединился к российской делегации для обсуждения экономических вопросов.
В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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