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Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась

Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась - 18.02.2025, ПРАЙМ

Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась

Первая сессия переговоров делегаций России и Соединенных Штатов завершилась в Эр-Рияде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T14:13+0300

2025-02-18T14:13+0300

2025-02-18T14:20+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Первая сессия переговоров делегаций России и Соединенных Штатов завершилась в Эр-Рияде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Коллеги из Эр-Рияда сообщают, что закончилась первая утренняя сессия и стороны приступили к рабочему ланчу", - отметила дипломат.Переговоры проходят в дворце Дирия в комплексе Альбасатин, который принадлежит королевской семье.Переговоры начались около 10.30 по московскому времени. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, после чего переговоры продолжались до ланча.В состав российской аудитории входит глава МИД России Сергей Лавров, а также помощник президента России Юрий Ушаков. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также присоединился к российской делегации для обсуждения экономических вопросов.В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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россия, сша, переговоры