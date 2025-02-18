https://1prime.ru/20250218/peregovory-855033989.html
МИД исключил участие европейцев в переговорах по Украине
МИД исключил участие европейцев в переговорах по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ
МИД исключил участие европейцев в переговорах по Украине
Роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T14:41+0300
2025-02-18T14:41+0300
2025-02-18T14:41+0300
политика
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/79716/53/797165369_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_20640b499391ca466f855d460e805248.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.Грушко отметил, что ЕС уже долгое время находился за столом урегулирования конфликта, и текущие попытки занять место за столом вызывают удивление. По его словам, политика Европы была направлена на не допущение политико-дипломатического разрешения конфликта и на его продолжение до победы над Россией."Это исключает какую-либо роль Евросоюза и европейских стран в предстоящих переговорах, надеемся, что они будут, по урегулированию конфликта на Украине и вокруг него", - резюмировал он.
https://1prime.ru/20250218/rossiya-855033603.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79716/53/797165369_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_693d5ddf5a4f65ea133920805b78f05f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, мид рф
МИД исключил участие европейцев в переговорах по Украине
Грушко исключил участие европейцев в переговорах по Украине исключено
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Грушко отметил, что ЕС уже долгое время находился за столом урегулирования конфликта, и текущие попытки занять место за столом вызывают удивление. По его словам, политика Европы была направлена на не допущение политико-дипломатического разрешения конфликта и на его продолжение до победы над Россией.
"Это исключает какую-либо роль Евросоюза и европейских стран в предстоящих переговорах, надеемся, что они будут, по урегулированию конфликта на Украине и вокруг него", - резюмировал он.
МИД отметил серьезный настрой США на обсуждение многих проблем