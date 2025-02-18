https://1prime.ru/20250218/peregovory-855033989.html

МИД исключил участие европейцев в переговорах по Украине

МИД исключил участие европейцев в переговорах по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ

МИД исключил участие европейцев в переговорах по Украине

Роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T14:41+0300

2025-02-18T14:41+0300

2025-02-18T14:41+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.Грушко отметил, что ЕС уже долгое время находился за столом урегулирования конфликта, и текущие попытки занять место за столом вызывают удивление. По его словам, политика Европы была направлена на не допущение политико-дипломатического разрешения конфликта и на его продолжение до победы над Россией."Это исключает какую-либо роль Евросоюза и европейских стран в предстоящих переговорах, надеемся, что они будут, по урегулированию конфликта на Украине и вокруг него", - резюмировал он.

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