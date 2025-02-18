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В Раде рассказали о реакции Киева на переговоры России и США - 18.02.2025, ПРАЙМ
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В Раде рассказали о реакции Киева на переговоры России и США
В Раде рассказали о реакции Киева на переговоры России и США - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Раде рассказали о реакции Киева на переговоры России и США
Депутат Верховной рады и лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что Украина "не знает, чего ожидать" от Соединенных Штатов на фоне переговоров между... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T15:11+0300
2025-02-18T15:11+0300
политика
сша
украина
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады и лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что Украина "не знает, чего ожидать" от Соединенных Штатов на фоне переговоров между делегациями РФ и США в Саудовской Аравии. "(Украина – ред.) "не знает, чего ожидать" от США", - заявила она британскому телеканалу Sky News. Рудик добавила, что украинские власти до сих пор не слышали ничего от США по вопросу гарантий безопасности Украине. Депутат Рады также выразила надежду, что европейские союзники примут "твердое решение" по повышению расходов на оборону, пишет телеканал.Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде 18 февраля около 10.30 по московскому времени. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, после чего переговоры продолжались до ланча.
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сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
15:11 18.02.2025
 
В Раде рассказали о реакции Киева на переговоры России и США

Депутат Рады Рудик: Киев не знает, чего ожидать от США на фоне переговоров с РФ

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады и лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что Украина "не знает, чего ожидать" от Соединенных Штатов на фоне переговоров между делегациями РФ и США в Саудовской Аравии.
"(Украина – ред.) "не знает, чего ожидать" от США", - заявила она британскому телеканалу Sky News.
Рудик добавила, что украинские власти до сих пор не слышали ничего от США по вопросу гарантий безопасности Украине. Депутат Рады также выразила надежду, что европейские союзники примут "твердое решение" по повышению расходов на оборону, пишет телеканал.
Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде 18 февраля около 10.30 по московскому времени. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, после чего переговоры продолжались до ланча.
Постпред РФ при НАТО Александр Грушко - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
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