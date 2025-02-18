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Шок и трепет. Что пишут о переговорах России и США мировые СМИ - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Шок и трепет. Что пишут о переговорах России и США мировые СМИ
Шок и трепет. Что пишут о переговорах России и США мировые СМИ - 18.02.2025, ПРАЙМ
Шок и трепет. Что пишут о переговорах России и США мировые СМИ
Мировые средства массовой информации активно обсуждают переговоры России и соединенных Штатов, которые в настоящий момент проходят в Эр-Рияде. Об этом... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T15:18+0300
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политика
сми
переговоры
рф
сша
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Мировые средства массовой информации активно обсуждают переговоры России и соединенных Штатов, которые в настоящий момент проходят в Эр-Рияде. Об этом рассказывает "РГ".Британская Guardian рассказывает, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила посланнику США по Украине Кейту Келлогу о том, что ЕС намерен сотрудничать с Соединенными Штатами в деле установления прочного мира на Украине, которого "Украина и ее народ по праву заслуживают".Wall Street Journal, со своей стороны, высказывает мнение, что "США стремятся перезапустить напряженные отношения с Россией".При этом чешская газета Lidovky задается экзистенциальным вопросом: "Раскачает ли Европу шок от выбранного Трампом пути к миру на Украине?" В статье рассказывается, что глава польского МИД Радослав Сикорский сначала назвал телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным ошибкой, "но, обсудив все с американским уполномоченным по Украине генералом Келлогом, изменил свое мнение". А значит, утверждает Lidovky, "ситуация отнюдь не такая черно-белая, как казалось сначала".В свою очередь New York Times пишет о том, как российские чиновники в преддверии переговоров допустили возвращения "крупных американских нефтяных компаний в Россию", и вместе с тем выражает беспокойство по поводу того, что "Трамп попытается навязать Украине мирное соглашение, выгодное России".Примечательно, что пресловутый "продемократический" телеканал СNN, по сути, игнорирует факт переговоров в Эр-Рияде, но делает акцент на том, что "президент США жаждет скорейшего политического триумфа, чтобы заявить о своих претензиях на Нобелевскую премию мира" и подчеркивает, что "справедливое завершение конфликта... ставит под угрозу существование Украины и безопасность Европы".Британская же Financial Times приводит сетования главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера о том, что "Европу оставили в стороне - за "детским столом" в переговорах по Украине". Развивая эту мысль глава концерна отметил: "Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми... Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: затраты в 1 процент от ВВП на оборону - это нормально".
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сми, переговоры, рф, сша
Политика, СМИ, переговоры, РФ, США
15:18 18.02.2025 (обновлено: 20:44 18.02.2025)
 
Шок и трепет. Что пишут о переговорах России и США мировые СМИ

РГ: мировые СМИ активно обсуждают проходящие в Эр-Ряде переговоры России и США

© fotolia.com / Alexandr Mitiuc Глобус и графики
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© fotolia.com / Alexandr Mitiuc
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Мировые средства массовой информации активно обсуждают переговоры России и соединенных Штатов, которые в настоящий момент проходят в Эр-Рияде. Об этом рассказывает "РГ".
Британская Guardian рассказывает, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила посланнику США по Украине Кейту Келлогу о том, что ЕС намерен сотрудничать с Соединенными Штатами в деле установления прочного мира на Украине, которого "Украина и ее народ по праву заслуживают".
Wall Street Journal, со своей стороны, высказывает мнение, что "США стремятся перезапустить напряженные отношения с Россией".
При этом чешская газета Lidovky задается экзистенциальным вопросом: "Раскачает ли Европу шок от выбранного Трампом пути к миру на Украине?" В статье рассказывается, что глава польского МИД Радослав Сикорский сначала назвал телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным ошибкой, "но, обсудив все с американским уполномоченным по Украине генералом Келлогом, изменил свое мнение". А значит, утверждает Lidovky, "ситуация отнюдь не такая черно-белая, как казалось сначала".
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В свою очередь New York Times пишет о том, как российские чиновники в преддверии переговоров допустили возвращения "крупных американских нефтяных компаний в Россию", и вместе с тем выражает беспокойство по поводу того, что "Трамп попытается навязать Украине мирное соглашение, выгодное России".
Примечательно, что пресловутый "продемократический" телеканал СNN, по сути, игнорирует факт переговоров в Эр-Рияде, но делает акцент на том, что "президент США жаждет скорейшего политического триумфа, чтобы заявить о своих претензиях на Нобелевскую премию мира" и подчеркивает, что "справедливое завершение конфликта... ставит под угрозу существование Украины и безопасность Европы".
Британская же Financial Times приводит сетования главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера о том, что "Европу оставили в стороне - за "детским столом" в переговорах по Украине". Развивая эту мысль глава концерна отметил: "Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми... Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: затраты в 1 процент от ВВП на оборону - это нормально".
 
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