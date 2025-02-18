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Ушаков оценил итоги переговоров России и США в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Ушаков оценил итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Ушаков оценил итоги переговоров России и США в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ
Ушаков оценил итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Переговоры делегаций России и США прошли неплохо, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T15:20+0300
2025-02-18T15:31+0300
политика
россия
сша
юрий ушаков
переговоры
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и США прошли неплохо, заявил помощник президента России Юрий Ушаков."Неплохо, по-моему. Неплохо", - отметит он, отвечая на вопрос, как прошли переговоры в Эр-Рияде.Ушаков также добавил, что представители России и США обсудили свои принципиальные подходы к урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, Москва и Вашингтон будут работать над созданием условий для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.По словам помощника главы государства, отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время. Состав команды переговорщиков от России зависит от решения президента страны Владимира Путина.Переговоры делегаций продолжались около 4,5 часов. В состав российской делегации вошли глава МИД России Сергей Лавров, а также помощник президента России Юрий Ушаков. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также присоединился для обсуждения экономических вопросов.В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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россия, сша, юрий ушаков, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, Юрий Ушаков, переговоры
15:20 18.02.2025 (обновлено: 15:31 18.02.2025)
 
Ушаков оценил итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

Ушаков: переговоры делегаций России и США прошли неплохо

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВстреча представителей РФ и США по Украине
Встреча представителей РФ и США по Украине
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и США прошли неплохо, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Неплохо, по-моему. Неплохо", - отметит он, отвечая на вопрос, как прошли переговоры в Эр-Рияде.
Ушаков также добавил, что представители России и США обсудили свои принципиальные подходы к урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, Москва и Вашингтон будут работать над созданием условий для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
По словам помощника главы государства, отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время. Состав команды переговорщиков от России зависит от решения президента страны Владимира Путина.
Переговоры делегаций продолжались около 4,5 часов.
В состав российской делегации вошли глава МИД России Сергей Лавров, а также помощник президента России Юрий Ушаков. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также присоединился для обсуждения экономических вопросов.
В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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ПолитикаРОССИЯСШАЮрий Ушаковпереговоры
 
 
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