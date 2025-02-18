https://1prime.ru/20250218/peregovory-855036010.html
"Мы поняли друг друга". Глава РФПИ оценил переговоры в Эр-Рияде
"Мы поняли друг друга". Глава РФПИ оценил переговоры в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ
"Мы поняли друг друга". Глава РФПИ оценил переговоры в Эр-Рияде
Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), выразил удовлетворение итогами прошедших в Эр-Рияде переговоров между российскими и... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T15:34+0300
2025-02-18T15:34+0300
2025-02-18T15:34+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), выразил удовлетворение итогами прошедших в Эр-Рияде переговоров между российскими и американскими делегациями, охарактеризовав их как крайне позитивные."Перед нами очень-очень длинная, серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий", - прокомментировал Дмитриев состоявшиеся во вторник переговоры в Эр-Рияде."Очень позитивное человеческое общение. И мы действительно поняли друг друга гораздо больше", - сказал он. Глава РФПИ отдельно подчеркнул признательность участников переговоров Саудовской Аравии за предоставление платформы для проведения встречи.Вспоминая организованный в рамках переговоров обед, Дмитриев назвал его "очень вкусным" и поспособствовавшим установлению взаимопонимания между делегациями. По его словам, атмосфера за столом переговоров была непринужденной, звучало много шуток, а американские представители выразили желание посетить Россию.
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Политика, РОССИЯ, РФПИ, Кирилл Дмитриев, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США
"Мы поняли друг друга". Глава РФПИ оценил переговоры в Эр-Рияде
Дмитриев Глава РФПИ назвал переговоры России и США в Эр-Рияде очень позитивными
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), выразил удовлетворение итогами прошедших в Эр-Рияде переговоров между российскими и американскими делегациями, охарактеризовав их как крайне позитивные.
"Перед нами очень-очень длинная, серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий", - прокомментировал Дмитриев состоявшиеся во вторник переговоры в Эр-Рияде.
"Очень позитивное человеческое общение. И мы действительно поняли друг друга гораздо больше", - сказал он.
Глава РФПИ отдельно подчеркнул признательность участников переговоров Саудовской Аравии за предоставление платформы для проведения встречи.
Вспоминая организованный в рамках переговоров обед, Дмитриев назвал его "очень вкусным" и поспособствовавшим установлению взаимопонимания между делегациями. По его словам, атмосфера за столом переговоров была непринужденной, звучало много шуток, а американские представители выразили желание посетить Россию.
Ушаков оценил итоги переговоров России и США в Эр-Рияде