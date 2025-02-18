https://1prime.ru/20250218/peregovory-855036010.html

"Мы поняли друг друга". Глава РФПИ оценил переговоры в Эр-Рияде

"Мы поняли друг друга". Глава РФПИ оценил переговоры в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ

"Мы поняли друг друга". Глава РФПИ оценил переговоры в Эр-Рияде

Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), выразил удовлетворение итогами прошедших в Эр-Рияде переговоров между российскими и... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T15:34+0300

2025-02-18T15:34+0300

2025-02-18T15:34+0300

политика

россия

рфпи

кирилл дмитриев

саудовская аравия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82340/52/823405264_0:37:3077:1767_1920x0_80_0_0_c5dbf61912c6152db44f89b8516ab57d.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), выразил удовлетворение итогами прошедших в Эр-Рияде переговоров между российскими и американскими делегациями, охарактеризовав их как крайне позитивные."Перед нами очень-очень длинная, серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий", - прокомментировал Дмитриев состоявшиеся во вторник переговоры в Эр-Рияде."Очень позитивное человеческое общение. И мы действительно поняли друг друга гораздо больше", - сказал он. Глава РФПИ отдельно подчеркнул признательность участников переговоров Саудовской Аравии за предоставление платформы для проведения встречи.Вспоминая организованный в рамках переговоров обед, Дмитриев назвал его "очень вкусным" и поспособствовавшим установлению взаимопонимания между делегациями. По его словам, атмосфера за столом переговоров была непринужденной, звучало много шуток, а американские представители выразили желание посетить Россию.

https://1prime.ru/20250218/peregovory-855035557.html

саудовская аравия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рфпи, кирилл дмитриев, саудовская аравия, сша