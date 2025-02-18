https://1prime.ru/20250218/peregovory-855037129.html

СМИ узнали детали мирного плана по Украине, предложенного Россией и США

СМИ узнали детали мирного плана по Украине, предложенного Россией и США - 18.02.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали детали мирного плана по Украине, предложенного Россией и США

Российская Федерация и Соединенные Штаты предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов на Украине, после чего... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T16:03+0300

2025-02-18T16:03+0300

2025-02-18T16:39+0300

политика

россия

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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российская Федерация и Соединенные Штаты предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов на Украине, после чего должно состояться подписание окончательного мирного соглашения, передает репортер американского ТВ-канала Fox News Джеки Хайнрич.В социальной сети Хайнрич, ссылаясь на собственные источники, сообщила: "США и Россия предлагают трехступенчатый мирный план... Этот план включает прекращение огня, выборы на Украине, а затем подписание окончательного соглашения".Также она отметила, что выборы на Украине для России и Соединенных Штатов являются одним из ключевых условий урегулирования конфликта.Переговоры высокого уровня между России и США в Эр-Рияде завершились. Со стороны Российской Федерации в них участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны Соединенных Штатов - советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. По словам Ушакова, стороны обсудили, как начинать переговоры по Украине.

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россия, сша, план, украина