https://1prime.ru/20250218/peregovory-855039024.html

Лавров рассказал, о чем России и США удалось договориться в Эр-Рияде

Лавров рассказал, о чем России и США удалось договориться в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал, о чем России и США удалось договориться в Эр-Рияде

Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, заявил на пресс-конференции по итогам... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T16:56+0300

2025-02-18T16:56+0300

2025-02-18T17:16+0300

политика

сергей лавров

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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной глава МИД РФ Сергей Лавров."Самое срочное и тем более не самое сложное: это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России", - сказал министр.Он подчеркнул, что есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию Москвы."Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию", - отметил Лавров.По его словам, РФ и США договорились, что нужно "раз и навсегда" решить проблему работы дипмиссий."Практически договорились, что нужно решить раз и навсегда проблему функционирования наших дипломатических миссий", - сказал Лавров.Вместе с тем он заявил, что Россия и США договорились о формировании в ближайшее время процесса по украинскому урегулированию."Мы согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент (РФ Владимир) Путин сказал президенту (США Дональду) Трампу, тут же обозначим нашего участника этого процесса", - сказал министр.Он сообщил, что Россия и Соединенные Штаты согласились, что нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах, а также не провоцировать конфликт.По словам Лаврова, госсекретарь США Марко Рубио в начале беседы подчеркнул принципиальную важность для каждой страны руководствоваться национальными интересами."Мы с этим полностью согласились. Согласились и в том, что эти национальные интересы, конечно, далеко не всегда будут совпадают, но когда они не совпадают, очень важно регулировать эти несовпадения, не пускать на самотек и тем более не провоцировать конфронтацию военного и всякого иного рода", - сказал глава МИД РФ.Он отметил, что когда национальные интересы совпадают, "надо делать все, чтобы на этих направлениях усилия объединять и реализовывать взаимовыгодные проекты и в геополитических сферах, и в экономических делах"."Что касается украинской тематики, то я упомянул договорённость о том, что американцы назначат своего представителя, и мы ответим взаимностью. После этого соответствующие консультации начнутся и будут носить регулярный характер", - сказал Лавров.Также он отметил большой интерес по возобновлению консультаций по геополитическим проблемам, который был проявлен на переговорах."Был большой интерес, который мы разделяем, к тому, чтобы возобновить консультации по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в различных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы", - сказал министр.

https://1prime.ru/20250218/peregovory-855035557.html

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сергей лавров, переговоры, россия, сша