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Лавров опроверг сообщения СМИ о трехступенчатом плане по Украине

Лавров опроверг сообщения СМИ о трехступенчатом плане по Украине - 18.02.2025, ПРАЙМ

Лавров опроверг сообщения СМИ о трехступенчатом плане по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видел сообщений о том, что Российская Федерация и Соединенные Штаты якобы договорились на переговорах о... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T17:27+0300

2025-02-18T17:27+0300

2025-02-18T17:28+0300

политика

сергей лавров

сми

план

украина

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ЭР-РИЯД, 18 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видел сообщений о том, что Российская Федерация и Соединенные Штаты якобы договорились на переговорах о трехступенчатом плане урегулирования украинского конфликта, в США впоследствии признали, что сообщение о плане по Украине - фейк."Что касается первого вопроса о том, что какой-то план из трех пунктов. Я не видел этой информации, не видел этих сообщений… Я спросил сегодня у (госсекретаря США Марко) Рубио и (помощника президента США по национальной безопасности Майка) Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк", - отметил Лавров по итогам переговоров в Эр-Рияде.

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сергей лавров, сми, план, украина