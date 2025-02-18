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Белый дом сделал заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Белый дом сделал заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде
Белый дом сделал заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде - 18.02.2025, ПРАЙМ
Белый дом сделал заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде
Переговоры представителей Российской Федерации и соединенных Штатов в Эр-Рияде - "монументальный шаг" к миру на Украине. Такое заявление ТВ-каналу Fox News... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T21:44+0300
2025-02-18T21:45+0300
политика
белый дом
переговоры
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 18 фев - ПРАЙМ. Переговоры представителей Российской Федерации и соединенных Штатов в Эр-Рияде - "монументальный шаг" к миру на Украине. Такое заявление ТВ-каналу Fox News сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Это по-настоящему монументальный шаг в сторону мира", - заявила она.Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что переговоры в Эр-Рияде стали лишь первым шагом из многих, необходимых, чтобы урегулировать украинский конфликт. При этом Левитт подчеркнула, что в процессе урегулирования нужно обязательно услышать все стороны конфликта и разговаривать с ними. На завершившихся во вторник переговорах высокого уровня между РФ и США российскую сторону представляли министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, американскую - советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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белый дом, переговоры, сша, россия
Политика, Белый дом, переговоры, США, РОССИЯ
21:44 18.02.2025 (обновлено: 21:45 18.02.2025)
 
Белый дом сделал заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде

Белый дом: встреча делегаций США и России - монументальный шаг к миру на Украине

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 18 фев - ПРАЙМ. Переговоры представителей Российской Федерации и соединенных Штатов в Эр-Рияде - "монументальный шаг" к миру на Украине. Такое заявление ТВ-каналу Fox News сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это по-настоящему монументальный шаг в сторону мира", - заявила она.
Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что переговоры в Эр-Рияде стали лишь первым шагом из многих, необходимых, чтобы урегулировать украинский конфликт. При этом Левитт подчеркнула, что в процессе урегулирования нужно обязательно услышать все стороны конфликта и разговаривать с ними.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
В Совфеде считают переговоры в Эр-Рияде началом контактов России и США
15:42
На завершившихся во вторник переговорах высокого уровня между РФ и США российскую сторону представляли министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, американскую - советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
 
ПолитикаБелый домпереговорыСШАРОССИЯ
 
 
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