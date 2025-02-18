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Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным - 18.02.2025, ПРАЙМ
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с изданием La Depeche заявил, что готов провести разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T23:28+0300
2025-02-18T23:29+0300
политика
эммануэль макрон
владимир путин
разговор
заявление
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ПАРИЖ, 18 фев – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с изданием La Depeche заявил, что готов провести разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в нужный момент. "В подходящий момент в цикле грядущих переговоров… очевидно, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации", - заявил глава государства.
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эммануэль макрон, владимир путин, разговор, заявление
Политика, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, разговор, заявление
23:28 18.02.2025 (обновлено: 23:29 18.02.2025)
 
Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным в подходящий момент

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 18 фев – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с изданием La Depeche заявил, что готов провести разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в нужный момент.
"В подходящий момент в цикле грядущих переговоров… очевидно, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации", - заявил глава государства.
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ПолитикаЭммануэль МакронВладимир Путинразговорзаявление
 
 
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