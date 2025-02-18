https://1prime.ru/20250218/peregovory-855045628.html

Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным - 18.02.2025, ПРАЙМ

Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с изданием La Depeche заявил, что готов провести разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T23:28+0300

2025-02-18T23:28+0300

2025-02-18T23:29+0300

политика

эммануэль макрон

владимир путин

разговор

заявление

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ПАРИЖ, 18 фев – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с изданием La Depeche заявил, что готов провести разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в нужный момент. "В подходящий момент в цикле грядущих переговоров… очевидно, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации", - заявил глава государства.

https://1prime.ru/20250217/sammit-854996938.html

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эммануэль макрон, владимир путин, разговор, заявление